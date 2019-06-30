30 июня первый вице-президент Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила признательность генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле за приезд в нашу страну для участия в проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подчеркнув значение проведения в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева высказала уверенность в том, что внимание Одри Азуле к данному мероприятию внесет важный вклад в успешное проведение сессии. Мехрибан Алиева с удовлетворением отметила очень успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО во многих сферах — в области культуры, науки, образования и других направлениях. «Мне очень приятно и для меня большая честь быть членом семьи ЮНЕСКО на совместно проводимых все эти годы заседаниях, крупных международных мероприятиях», — сказала Мехрибан Алиева, сообщив, что в этом году будет отмечаться 27-я годовщина нашего сотрудничества. Она выразила уверенность в том, что мы и в дальнейшем будем очень успешно сотрудничать в деле сохранения мирового культурного наследия.

Посол доброй воли ЮНЕСКО также отметила, что после восстановления нашей страной своей независимости сохранение культурного, исторического и религиозного наследия стало одним из основных приоритетов государственной политики Азербайджана, и в последние годы в Азербайджане при партнёрстве с ЮНЕСКО был успешно организован ряд грандиозных международные форумов, мероприятий. Выразив уверенность в том, что визит в нашу страну генерального директора ЮНЕСКО пройдет успешно, Мехрибан Алиева высказала надежду на то, что в рамках этого визита Одри Азуле ближе ознакомится с Азербайджаном, нашей столицей и ощутит гостеприимство нашего народа.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле вспомнила встречу с Мехрибан Алиевой в штаб-квартире организации в Париже и выразила удовлетворение тем, что очередная сессия Комитета Всемирного наследия, являющаяся самым важным мероприятием для ЮНЕСКО, среди государств-членов проходит именно в Азербайджане. Генеральный директор ЮНЕСКО подчеркнула, что в предстоящие дни представители всех стран, собравшись в Баку, обсудят меры, реализация которых важна для защиты мирового наследия. Одри Азуле выразила признательность за проведение в Азербайджане этой важной для ЮНЕСКО сессии, которая соберет около 2500 участников.

Затем состоялся совместный обед первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле.