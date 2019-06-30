30 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
30 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Дата: 2019/06/30 15:15
Раздел: Азербайджан, Мир
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