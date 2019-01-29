Возможно, кому-то это заявление и покажется претенциозным, но факты – вещь неоспоримая, особенно когда за ними стоит история. Пусть эта история не очень давняя в масштабах всей нашей музыкальной культуры, но она показывает наш выбор. Когда Узеир бек создавал основы симфонического мугама в своей бессмертной опере «Лейли и Меджнун», когда его духовные наследники Фикрет Амиров и Ниязи творили свои симфонические мугамы, а в нашей уже новейшей истории, истории независимого Азербайджана, на эту музыку ставился первый мугам-балет «Раст», мы уже тогда сделали свою заявки на эту культурную инновацию.

И хотя национальные, мугамные мотивы, остаются своеобразным лейблом нашей музыкальной культуры, тем не менее, мы вполне компетентны и в «чистой» европейской музыкальной традиции. Успешная деятельность Азербайджанского Государственного Театра Оперы и Балета является самым верным тому доказательством: за годы нашей независимости мы не просто сохранили, но продолжили развивать европейский музыкальный классицизм, и теперь он является такой же частью нашей культуры, как и

мугам, как и народная музыка.

В преддверии дня рождения композитора Франца Шуберта (он родился 31 января, и в этом году ему исполняется ровно двести двадцать два года!) на сцене нашего Театра Оперы и Балета выходит в жизнь совершенно новый, уникальный балетный спектакль на бессмертную музыку великого австрийца, поставленный по мотивам и на сюжет из истории самого Ганса Христиана Андерсена «Великий Сказочник». И это на самом деле событие весьма знаковое для нашего современного театрального искусства. Надо сказать, после «Щелкунчика» Чайковского мировой балет так и не смог выдать нечто столь же прекрасное в сочетании музыки и сюжета, когда балетный спектакль становился бы понятным, читаемым как для взрослой, так и детской зрительской аудитории, а музыкальные фрагменты из которого становились бы «хитами», популярными во все времена и для всех поколений.

В «Великом сказочнике», премьера которого состоялась в прошедшую субботу на сцене Азербайджанского Государственного Театра Оперы и Балета, создатели пошли именно этим путем, однако не аналитическим, но синтетическим путем: из музыкального наследия Шуберта была сделана прекрасная подборка самых известных, самых популярных его произведений, которые, как выяснилось в результате этого смелого эксперимента, просто идеально легли под хореографическое решение молодого, но весьма талантливого хореографа, народной артистки Азербайджанской Республики, Камиллы Гусейновой.

У нас уже был прекрасный, очень плодотворный опыт работы над спектаклем «Джавад хан», где Камилла ханум великолепно справилась с довольно сложной творческой задачей, не просто поставив отличную хореографию, но сумев языком академического балета воплотить на сцене драматическую, батальную историю в очень читаемой, чуть ли не кинематографичной форме.

Уже сейчас у нее появляется свой яркий, ни с чем не сравнимый почерк балетмейстера, чье творчество и постановки понятны не только искушенным, подготовленным зрителям – ценителям балета, но и людям, которые, может быть, далеки от академического балетного искусства и не являются завсегдатаями балетных спектаклей.

Зрители того же «Джавад хана» неоднократно упоминали этот момент, замечая, что после спектакля им хочется чаще смотреть балетные спектакли, потому что это, оказывается, ИНТЕРЕСНО! В «Великом сказочнике» Камилла ханум вновь блеснула своим талантом, поставив читаемую, интересную, понятную всем историю на сложном языке академической балетной хореографии.

Конечно же, в основе такой читаемости должна лежать добротная, качественная драматургия, и тут следует отметить работу либретиста, с которым у нас так же был опыт совместной работы над тем же «Джавад ханом». Приятно отметить, что в нашей стране, которая за оследние годы, казалось бы, несколько страдала от отсутствия театральных драматургов, особенно в области академического театра, появилось такое имя, как Аждар Улдуз. Бывший театральный критик, он начал с амбициозных и смелых проектов, поддержанных в свое время руководством Театра Оперы и Балета, и родился уникальный по своей музыкальной составляющей балет «Раст», поставленный на одноименный симфонический мугам великого «Ниязи». И если «в основе «Раста» лежала скорее мифология, то в работе над «Джавад ханом» Аждар Улдзу проявил свое умение работать с историческим материалом, въедливо, скрупулезно и даже с некоторой педантичностью следуя сложнейшей задаче предоставить хореографу достоверную, но в тоже время доступную для выражения балетным языком историю.

В «Великом сказочнике» произошел синтез этих двух составляющих: нам представили балет о том, как сказки Андерсена рождались из окружающей его реальности, как сама жизнь давала материал и вдохновение для создания сказок, которые и сегодня служат источником доброты и мудрости как для детей, так и их родителей. И сейчас мы смело можем заявить, что теперь у нас в Азербайджане есть свой драматург-либретист, занявший нишу, пустовавшую долгие десятилетия.

И конечно же, следует особенно отметить появление нового имени, настоящей восходящей звезды на небосклоне азербайджанской симфонической музыки. Дирижер спектакля Орхан Гашимов не просто ведущий маэстро этого спектакля, именно ему принадлежит колоссальная работа над адаптацией музыки Шуберта, подобранной Аждаром Улдузом и Камиллой Гусейновой, для этого балета. Ведь сказки Андерсена в этом спектакле танцуются не только под фрагменты из пятой и восьмой симфоний, многие дивертисменты поставлены на песенные произведения австрийца, такие как «Форель», «Баркарола», и даже знаменитая на весь мир молитва «Аве Мария» в оркестровой версии звучала так, как будто изначально была написана именно для балетной постановки.

Можно сказать, что руководство Академического Театра Оперы и Балета буквально открыло для нас талантливейшего музыканта, который способен занять другую, весьма востребованную сегодня нишу не только в Азербайджане, но и во всем мире – настоящий балетный дирижер! Впрочем, следует отметить, что талант Орхана Гашимова наверняка не будет ограничиваться лишь балетными произведениями – достаточно вспомнить, что он уже заслужил весьма лестные отзывы о своей работе, дирижируя как оперными спектаклями, так и крупными симфоническими коллективами в России и Европе.

«Великий сказочник» — это очень европейский, классический балет, дивертисменты из которого в виде отдельных сказок можно включать даже в обучающие программы по хореографии. Он призван не только развлекать зрителей, и радовать истинных любителей балетного искусства. В нем есть все то, что прививает юному зрителю хороший вкус, приучает к высокой эстетике балета, учит читать символы и смыслы, заложенные в как в хореографию, так и в многослойную драматургию, каковая не могла не родиться из глубоких, философичных сказок Ганса Христиана Андерсена. И тем примечательней, что родиной этого балета стал наш Азербайджан, а сценой, на которой родился на свет этот спектакль, который, несомненно, ждет большое будущее, стала сцена нашего Государственного Театра Оперы и

Балета!

Сардар Фараджев,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор, Секретарь Союза

Композиторов Азербайджана

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