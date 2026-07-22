Санкции, введенные ранее в отношении ряда азербайджанских компаний, подозревавшихся в участии в экспорте российской нефти в обход ограничений Евросоюза, в настоящее время отменены.

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, насколько известно украинскому посольству, соответствующие ограничения были сняты на основании судебных решений.

Гусев отметил, что украинская сторона продолжает взаимодействие с Азербайджаном по вопросам соблюдения санкционного режима. По его словам, Киев находится в постоянном контакте с азербайджанскими партнерами и рассчитывает на соблюдение компаниями всех действующих международных ограничений.

Посол также выразил признательность азербайджанской стороне за сотрудничество и конструктивный подход в решении этих вопросов.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщал, что Евросоюз включил в санкционные списки десятки компаний из различных стран, в том числе Азербайджана, которые, по версии ЕС, могли быть задействованы в экспорте российской нефти в обход санкций.

В апреле ЗАО ASCO сообщило, что Европейский союз исключил из санкционного списка пять принадлежащих Азербайджану танкеров, отметив, что суда находились в долгосрочной аренде у третьих сторон и эксплуатировались в соответствии с международными требованиями и санкционным законодательством.