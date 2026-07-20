Визиты руководства Казахстана в Китая друг к другу, а, тем более – глав государств, всегда имеют большое значение, даже если они не носят официального характера. Вот и сейчас формально Касым-Жомарт Токаев посетил КНР для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, но – что важнее, – состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе пребывания президента Токаева в Шанхае компании Казахстана и Китая подписали более 70 коммерческих соглашений на сумму свыше 15 млрд долларов. По официальной информации Акорды (резиденция главы РК и штаб-квартира его администрации), документы охватывают широкий спектр направлений, включая искусственный интеллект, цифровизацию, транспортную инфраструктуру, машиностроение, финансы, агропромышленный комплекс и логистику.

На встрече с руководителями крупнейших китайских высокотехнологичных компаний Токаев пригласил бизнес Поднебесной принять участие в реализации масштабных проектов по цифровой трансформации Казахстана. В числе приоритетов он назвал создание инновационного кластера Data Center Valley в Экибастузе, который должен стать региональным центром обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Токаев также инициировал подключение китайских инвесторов к развитию нового «умного города» — Алатау; к проектам по добыче и глубокой переработке критически важных минералов.

В числе наиболее значимых подписанных документов — соглашения о стратегическом партнёрстве между министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Huawei Technologies; внедрении искусственного интеллекта в автомобильной отрасли, а также соглашение между группой Allur и Li Auto о запуске производства автомобилей китайской марки в Казахстане. Особо выделим договорённость о строительстве первой очереди многофункционального терминала порта Курык; создании совместных проектов в сфере робототехники, ИИ, телекоммуникаций.

По сообщению Акорды, в Казахстане работают более 8,5 тыс. предприятий с участием китайского капитала. Совокупный объем инвестиций КНР в экономику республики превысил 30 млрд долларов, а товарооборот между двумя странами по итогам 2025 года достиг 49 млрд в валюте США.

Собственно, то, что китайский бизнес активно взаимодействует с Казахстаном, — не новость. Но речь-то идёт о стремительном наращивании сотрудничества Астаны с Пекином в условиях, когда «внедрением» в РК заинтересованы и другие мировые игроки — по всей видимости, на собственных – не ошибёмся, если скажем – правовых условиях и политико-идеологических сопряжениях.

Интересантов влияния в Казахстане много – от России и США до Евросоюза и Японии. Но Китай – особая статья. Иметь ближайшего соседа (общая протяжённость границы РК с КНР – 1783 километра), способного вкладывать огромные инвестиции в страну без выдвижения политических условий и вмешательства во внешнеполитическую повестку соседей, будучи, при этом, одним из влиятельнейших политических игроков мира и его второй экономикой – крайне ответственно.

На фоне усиленного «капания» об опасности «китайской экспансии» и её «технологического менторства», Запад пристально следит за «телодвижениями» Поднебесной, огромные возможности которой его откровенно пугают и вызывают нездоровое соперничество и компрометацию страны на разный лад. Однако Астана демонстрирует свою ответственность и зрелость дипломатичным лавированием между силами, претендующими на влияние в Казахстане и Центральной Азии в целом.

Визит Токаева в Шанхай в условиях нарастающей эскалации в мире — в частности, на Ближнем Востоке, в Украине; напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — не мог ограничитья исключительно инвестиционной тематикой. Так что переговорная повестка Токаева и Си, скорее, касалась ситуации в мире, от которой зависит и успешная реализация транспортных проектов, в том числе, Среднего коридора, в котором Казахстан и Китай являются ключевыми игроками; безопасности ЦА, отсутствие которой ставит под угрозу и Поднебесную, находящуюся в не самом, мягко говоря, лояльном к ней окружении – государств, прямо или косвенно поддерживающих США, считающих Китай основным своим соперником (врагом?) в мире.

Достаточно напомнить: Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе – Partners in the Blue Pacifi: Вашингтон считает, что Китай может угрожать свободной торговле в нём. Так что Пекин не гарантирован от того, что в один не прекрасный день и у него возникнут проблемы с блокированием морских путей. И тут на выручку может прийти Казахстан («Один пояс, один путь» — весьма дальновидная инициатива Китая), являющийся ключевым игроком наземных коридоров, связывающих КНР с государствами ЕС и не только с ними. Достаточно сказать, что порядка 85% наземных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан. Таким образом, РК является своего рода страховкой на случай блокады морских путей Китая.

И хотя бы уже поэтому вопли о китайской экспансии РК не только и не столько в экономическом, инвестиционном и технологическом плане, сколько в политическом, вряд ли имеют под собой реальное основание – обе страны одинаково нуждаются друг в друге. Однако спекуляций на эту тему – много, равно как попыток вытеснить Китай из Казахстана и Центральной Азии – без, кстати, предложения адекватной альтернативы Поднебесной, которой, по определению, нет.

Говоря о регионе Центральной Азии в целом. В прошлом году Китай стал основным торговыми партнёром государств ЦА – товарооборот между ним и региональной «пятёркой» приблизился к 107 млрд долларов, показав рост на 12% по сравнению с годом предыдущим. По официальным данным китайской стороны, прошлый год стал рекордным во внешней торговле государств Центральной Азии с КНР, хотя и до него жаловаться на мизерные объёмы торговли причин не было.

Казахстан занимает первое место в торговле региона с КНР – 49 млрд долларов, но и с Кыргызстаном он велик — 27,2 млрд; с Узбекистаном и Туркменистаном — 16,2 млрд и 10 млрд долларов соответственно. С Таджикистаном уровень китайской торговли скромнее — 4,3 млрд долларов.

Кроме того, Китай является одним из инвестиционных лидеров для стран ЦА — совокупный объем его вложений превысил 50 млрд в валюте США.

О сотрудничестве Казахстана с Китаем можно говорить долго и подробно, равно как о реализации последним крупных инвестиционных проектов в РК в самых разных отраслях и на взаимовыгодной основе. А также о том, что Пекин и Астана взаимно поддерживают территориальную целостность друг друга, не вмешиваясь во внутренние дела соседей.

И нынешний визит Токаева в Китай можно считать особенно важным в условиях острой геополитической напряжённости и развернувшейся новой холодной войны. Поэтому чем прочнее будут связи между РК и КНР, тем легче им будет справляться с внешними угрозами и вызовами.

Легко представить, какие эмоции вызывает у Запада дипломатия Токаева на любом внешнем направлении – особенно китайском и российском. Но дипломатия многовекторности и прагматизма выгодна Астане – она открывает ей большие возможности, в том числе, с участием ЕС и США, тоже конкурирующих между собой на казахстанском «поле». И это последнее обстоятельство видится не безобидным.

Все крупные игроки добиваются расположения Астаны, которое им необходимо по причинам не только бизнес-характера, но и политического – тоже. А вот с «политикой» – не все так просто, однако «неудовлетворённые» не спешат ссориться с Казахстаном – им, как минимум, необходимо сохранить доступ к стране, богатой нефтью, газом, ураном и другим ценнейшими недрами. Кроме того, под избыточным идеологическим давлением Запада Астана (а вдруг!) может качнуться в сторону Китая и России в гораздо более широкой, чем ныне, амплитуде.

Словом, Астана и Пекин ещё надёжнее – и довольно умно и изящно – столбят друг друга за собой. И продолжение этой политической, экономической и дипломатической «кадрили» следует: Токаев в Шанхае провозгласил, что Казахстан и Китай вступили в новое «золотое тридцатилетие» отношений. А чуть ранее они определили своё взаимодействие как «вечное всестороннее стратегическое партнёрство».