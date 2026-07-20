Азербайджанское издание Fakt Yoxla опубликовало большое расследование, посвящённое депутату Бундестага Германии и одному из наиболее известных критиков Азербайджана Франку Швабе. Авторы утверждают, что официальная биография политика содержит манипуляции, а его деятельность на протяжении многих лет сопровождалась тесными контактами с Россией и двойными стандартами.

Расследование начинается с публикации немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung от 26 мая 2013 года журналиста Маркуса Вехнера под заголовком «Пятно в биографии: ведущие политики Германии скрывают, что не окончили университет». В материале говорилось, что ряд известных немецких политиков сознательно не указывают в официальных биографиях отсутствие высшего образования, опасаясь общественного осуждения.

Одним из героев той публикации стал Франк Швабе, который тогда был малоизвестным депутатом Бундестага.

Авторы расследования отдельно обращают внимание на личность самого Маркуса Вехнера. Он считается одним из ведущих немецких специалистов по России, изучал историю Восточной Европы, политологию и славистику, проводил исследования в Москве, защитил докторскую диссертацию по ранней истории СССР, несколько лет работал корреспондентом FAZ в Москве и является автором книг «Холодная война Путина» и «Московская связь: сеть Шрёдера и путь Германии к зависимости», посвящённых российскому влиянию в Германии.

Незаконченное образование

По данным Fakt Yoxla, официальная биография Швабе на сайте Бундестага формально не содержит лжи, однако вводит читателя в заблуждение.

В биографии указано, что он изучал экономику в Университете Оснабрюка, а затем ландшафтное управление, историю, политологию и социологию в Университете Эссена. Однако нигде не говорится, что диплом он так и не получил.

Как отмечается в расследовании, Швабе более десяти лет не смог завершить четырёхлетнюю программу бакалавриата и в итоге был отчислен из университета.

В интервью Маркусу Вехнеру сам политик признал, что запись «без диплома» действительно была бы более честной. Однако одновременно заявил:

«Каждый сам решает, что подчёркивать в своём резюме».

Авторы считают это примером сознательной информационной манипуляции.

Кроме того, Вехнер обратил внимание, что сведения о незаконченном высшем образовании Швабе постоянно менялись в немецкой версии Wikipedia. Сам депутат признал, что сотрудники его офиса регулярно редактировали и удаляли эту информацию. Несмотря на это, спустя более десяти лет сведения о том, что он не окончил университет, всё ещё присутствуют в немецкой энциклопедии.

Политические корни

Отдельная глава посвящена политической биографии Швабе.

Авторы напоминают, что в одном из интервью он, отвечая на вопрос о своих политических корнях, с улыбкой заявил:

«Мой дед был членом СДПГ».

Расследование подробно описывает историю Социал-демократической партии Германии, её происхождение из социалистического движения XIX века, а также раскол после Второй мировой войны, когда восточногерманская СДПГ под давлением СССР объединилась с коммунистами и образовала правящую партию ГДР.

Швабе вступил в СДПГ в 1991 году, продолжив семейную традицию — его отец 35 лет работал шахтёром, а дед также принадлежал к рабочему движению.

Авторы обращают внимание и на слова самого Швабе о том, что его выдвижение кандидатом в Бундестаг стало для него неожиданностью:

«Мюнтеферинг и Шрёдер не советовались со мной относительно своих планов».

По мнению авторов, эта фраза показывает, что решение принималось партийным руководством.

Контакты с Россией

Значительная часть расследования посвящена отношениям Франка Швабе с Россией.

Авторы обнаружили публикацию на его личном сайте, впоследствии удалённую, где сообщалось, что ещё в декабре 2008 года во время климатической конференции в Познани он встречался с представителями российских неправительственных организаций и выступал за развитие диалога с российскими политиками.

Fakt Yoxla подчёркивает, что не располагает доказательствами того, представляли ли эти структуры российские спецслужбы или исключительно НПО, однако считает последующую деятельность Швабе достаточным основанием для возникновения подобных вопросов.

Позиция после Крыма

После событий 2014 года позиция Швабе, по мнению авторов, стала особенно показательна.

В интервью парламентскому изданию Германии под заголовком «Не исключайте Россию» он заявил, что полностью лишать российскую делегацию полномочий в ПАСЕ неправильно, поскольку необходимо сохранять диалог с российскими депутатами.

Кроме того, расследование обращает внимание, что Швабе называл произошедшее не аннексией Крыма, а «действиями Москвы в Крыму», выступал против дальнейшего расширения НАТО на восток и говорил, что решение кризиса возможно исключительно дипломатическим путём.

По оценке Fakt Yoxla, многие его заявления больше напоминали позицию российских дипломатов, чем западного политика.

Возвращение России в ПАСЕ

Авторы напоминают, что в 2019 году именно Швабе проголосовал за восстановление права голоса российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Спустя несколько месяцев он встретился со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным.

В интервью Deutsche Welle Швабе затем заявил, что возвращение России в ПАСЕ спустя пять лет было правильным решением и помогло восстановить диалог.

Кроме того, авторы нашли его статью в журнале IPG, опубликованную в мае 2019 года, где он утверждал, что исключение России из Совета Европы никому не принесёт пользы.

«Газпром» и COP29

Особое внимание расследование уделяет теме двойных стандартов.

Авторы отмечают, что Франк Швабе многие годы позиционирует себя как защитник климата и прав человека и был одним из наиболее активных критиков проведения климатической конференции COP29 в Азербайджане, ссылаясь на нефтегазовый характер экономики страны.

При этом, как подчёркивается в расследовании, он никогда публично не выступал против того, что его любимый футбольный клуб Schalke 04, официальным членом и болельщиком которого он является, с 2007 по 2022 год спонсировался российским энергетическим гигантом «Газпром».

По данным авторов, публикации, где упоминалась связь Швабе с «Газпромом», впоследствии были удалены либо самим политиком, либо его окружением.

Fakt Yoxla предполагает, что одной из причин такой осторожности могли стать как его прежние контакты с Россией, так и тесные связи бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, который после ухода из политики занимал руководящие должности в структурах «Газпрома» и «Роснефти».

Изменение позиции после 2022 года

Авторы также обращают внимание, что только после начала полномасштабной войны России против Украины Швабе резко изменил публичную риторику.

После того как Schalke 04 расторг контракт с «Газпромом», депутат опубликовал сообщение в Instagram, где заявил, что испытывает облегчение и гордость за решение клуба и одновременно раскритиковал бывшего канцлера Шрёдера за отсутствие аналогичной принципиальности.

Fakt Yoxla считает, что подобная позиция появилась лишь тогда, когда антироссийская линия стала доминирующей на Западе.

В заключение авторы приходят к выводу, что между публичным образом Франка Швабе и его прежними действиями существуют серьёзные противоречия. По мнению Fakt Yoxla, вопросы незавершённого образования, многолетние контакты с Россией, поддержка возвращения российской делегации в ПАСЕ, отношение к «Газпрому» и попытки удалить неудобную информацию из открытых источников формируют картину политика, который, как утверждается в расследовании, последовательно скрывал неудобные факты своей биографии и менял публичную позицию в зависимости от политической конъюнктуры.