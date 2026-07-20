Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на утверждения президента Дональда Трампа о вмешательстве Пекина в ход американских выборов.

Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, китайская сторона продолжает направлять в Соединенные Штаты рабочие группы для подготовки предстоящего визита.

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре. Я не слышал ничего, что указывало бы на обратное, и у меня нет оснований полагать, что он не состоится. Это важное событие», — отметил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что между США и Китаем неизбежно существуют разногласия, однако это не должно препятствовать поддержанию контактов.

«Когда речь идет о двух столь крупных и влиятельных государствах, как США и Китай, всегда будут вопросы, по которым позиции расходятся. Но такие страны обязаны продолжать диалог и сохранять отношения», — заявил глава американской дипломатии.