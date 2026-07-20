На первый взгляд речь идет о вполне мирных инициативах: восстановлении ирригационных систем, поддержке фермеров, развитии малого бизнеса, здравоохранения, образования и франкоязычной среды. Однако в случае Сюника (исторического Зангезура) значение таких проектов невозможно оценивать исключительно с гуманитарной или экономической точки зрения.

Сюникская область занимает исключительное положение на региональной карте. Она отделяет основную территорию Азербайджана от Нахчыванской Автономной Республики, обеспечивает Армении выход к Ирану и расположена на пересечении потенциальных транспортных маршрутов между Востоком и Западом.

Для Еревана сохранение населения, инфраструктуры и хозяйственной активности в Сюнике является вопросом национальной безопасности. Для Ирана область имеет значение как сухопутная связь с Арменией и далее с евразийскими рынками. Для Азербайджана регион напрямую связан с вопросом открытия коммуникаций и обеспечением беспрепятственного сообщения с Нахчываном.

Именно поэтому активизация Франции в Сюнике имеет значение, выходящее далеко за пределы обычного сотрудничества в области развития.

Что Франция финансирует в Сюнике

Французское присутствие в регионе формируется сразу по нескольким направлениям: водное хозяйство, сельское хозяйство, поддержка бизнеса, гуманитарная помощь, медицина, образование, культурные проекты и межрегиональное сотрудничество.

Одним из наиболее заметных направлений является модернизация систем орошения и водоснабжения. Французское агентство развития — Agence Française de Développement(AFD) — участвует в программах повышения эффективности сельского хозяйства, водопользования и энергетики в Армении.

AFD отдельно рассказывало о проектах в Сюнике, благодаря которым местные фермеры и домохозяйства получили доступ к современным ирригационным системам, энергоэффективному оборудованию и финансовой поддержке. По данным агентства, одной из задач таких программ является укрепление устойчивости местных общин и создание условий, при которых жители не будут вынуждены покидать регион.

Французские структуры также участвуют в более широкой европейской инициативе «Устойчивый Сюник» — Resilient Syunik. Она охватывает развитие малого и среднего бизнеса, общественных услуг, зеленой экономики, местной инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

Франция является одним из европейских государств — участников этой инициативы, наряду с Германией, Австрией, Чехией, Финляндией, Нидерландами, Польшей, Швецией и другими партнерами. Общий объем запланированного европейского финансирования исчисляется сотнями миллионов евро и включает как гранты, так и кредиты.

Среди других направлений французского участия называются: гранты для малого бизнеса, развитие экотуризма, улучшение коммунальной инфраструктуры, поддержка переселенцев и уязвимых групп, продовольственные программы, медицинские проекты, образовательные и культурные инициативы.

Отдельным элементом стало создание франкоязычного центра в Каджаране. Он предназначен для изучения французского языка, проведения культурных мероприятий, образовательных программ и расширения прямых связей между местной молодежью, Францией и европейскими организациями. Проект развивается в рамках сотрудничества Каджарана с французскими муниципалитетами и регионом Овернь — Рона — Альпы.

По отдельности такие инициативы могут казаться локальными и политически нейтральными. Однако их совокупный эффект заключается в повышении экономической жизнеспособности приграничных общин, удержании населения и сокращении миграции из стратегически важного региона.

Именно это является одним из главных результатов французских программ. Франция не просто помогает отремонтировать водопровод или обучить фермеров. Она участвует в формировании среды, в которой население Сюника получает дополнительные причины оставаться на месте, создавать бизнес, развивать сельское хозяйство и связывать свое будущее с этой территорией.

От проектов развития к политическому присутствию

Французская активность в Сюнике не ограничивается финансированием отдельных программ. Постепенно она приобретает институциональный характер.

Особую роль играет сотрудничество между Сюником и французским регионом Овернь — Рона — Альпы. Французские и армянские муниципалитеты развивают партнерства в сферах образования, культуры, управления, здравоохранения, туризма и местного экономического развития.

В июне 2025 года именно в Горисе состоялся пятый форум армяно-французского децентрализованного сотрудничества. Армянская сторона открыто объясняла выбор места проведения стратегическим значением Сюника и развитием его связей с регионом Овернь — Рона — Альпы.

Это важная деталь. Речь идет уже не только о помощи из Парижа Еревану, но и о создании устойчивой сети прямых отношений между французскими и сюникскими региональными властями, муниципалитетами, неправительственными организациями и образовательными учреждениями.

Следующим шагом стало открытие в июне 2025 года представительства почетного консула Франции в Горисе. Формально почетное консульство обычно выполняет ограниченные консульские, культурные и представительские функции. Оно не является полноценным дипломатическим учреждением и само по себе не представляет угрозы.

Однако политическое значение его расположения трудно игнорировать. Горис — один из главных городов Сюника, находящийся в непосредственной близости от азербайджанской границы. Армянские официальные лица подчеркивали важность открытия французского консульского представительства именно в этом регионе.

Таким образом, Франция постепенно создает в Сюнике не временное, а долговременное институциональное присутствие. Франкоязычный центр, межрегиональные соглашения, гуманитарные программы, проекты AFD и консульское представительство являются частями одной расширяющейся системы контактов.

Это позволяет говорить о постепенной интернационализации Сюника. Из обычной армянской приграничной области он превращается в территорию, где присутствуют европейские инвестиции, политические партнерства, дипломатические символы и международные организации.

В перспективе Ереван сможет утверждать, что любое давление вокруг Сюника затрагивает уже не только армяно-азербайджанские отношения, но и французские и общеевропейские проекты, финансовые обязательства и институты. Это способно существенно повысить дипломатическую цену для Азербайджана в случае будущих споров о границе, транспортных маршрутах или инцидентов в приграничной зоне.

Гражданские программы на фоне военного сотрудничества

Само по себе строительство оросительных систем, поддержка здравоохранения или открытие культурного центра не имеет военного характера. Однако французскую деятельность в Сюнике нельзя рассматривать в отрыве от стремительного развития оборонного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

За последние годы Франция поставила или согласилась поставить Армении радиолокационные комплексы Ground Master 200 производства Thales, бронемашины Bastion, приборы ночного видения Safran и другие виды военного оборудования. Обсуждались также средства противовоздушной обороны, подготовка военнослужащих и расширение военно-технического сотрудничества.

При этом публично подтвержденных данных о постоянном размещении французских радаров, бронетехники или других вооружений непосредственно в Сюнике нет. Поэтому утверждать, что французское оружие уже развернуто в области, было бы некорректно.

Однако возникает другой, вполне обоснованный вопрос: может ли растущее политическое, экономическое и консульское присутствие Франции в Зангезуре в будущем дополнять более широкую французско-армянскую архитектуру безопасности? Этот вопрос особенно актуален из-за географического положения региона.

Улучшение дорог, энергетики, связи, водоснабжения и логистики официально преследует гражданские цели. Надежная инфраструктура необходима жителям, фермерам, больницам и предприятиям. Но инфраструктура по своей природе может иметь двойное назначение. Улучшенная дорога облегчает перевозку сельскохозяйственной продукции, но при необходимости может использоваться и для передвижения военной техники. Стабильное энергоснабжение необходимо населению, но одновременно повышает устойчивость государственных и военных объектов. Развитая связь помогает бизнесу, но также расширяет возможности оперативного управления.

Это не означает, что французские гражданские проекты являются скрытой военной подготовкой. Однако инфраструктурные программы в стратегически чувствительном приграничном регионе могут косвенно повышать логистическую устойчивость Армении и ее способность обеспечивать работу государственных и военных структур.

Европейская миссия вдоль границы

Сюник уже стал одним из основных районов присутствия гражданской миссии Европейского союза в Армении. Миссия ЕС имеет передовые оперативные базы в Горисе (Горус) и Капане (Гафан), а также в других армянских городах вдоль границы с Азербайджаном. Согласно официальному описанию, EUMA является невооруженной гражданской структурой, которая наблюдает за ситуацией на армянской стороне границы и направляет отчеты европейским институтам. Ее мандат продлен до февраля 2027 года, а численность может достигать 225 человек.

Эта миссия является общеевропейской, а не французской. Тем не менее Франция как одна из ведущих стран ЕС политически поддерживает расширение европейского присутствия в Армении.

Азербайджан неоднократно выражал обеспокоенность деятельностью иностранных наблюдателей рядом со своими границами. Возможные риски могут включать сбор подробной информации о приграничных дорогах и инфраструктуре, наблюдение за перемещениями на азербайджанской стороне, подготовку отчетов на основании доступа преимущественно с территории Армении и продвижение армянской интерпретации событий в европейских структурах.

Это потенциальные риски, а не доказательство разведывательной деятельности. Однако расширение физического и институционального присутствия ЕС в Горусе и Гафане усиливает международное внимание к Зангезуру и дополнительно связывает безопасность региона с европейской политикой.

Последствия для Зангезурского транспортного маршрута

Для Азербайджана ключевым вопросом остается создание надежного и беспрепятственного сообщения между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой. Баку рассматривает открытие Зангезурского маршрута как важнейший элемент послевоенной региональной архитектуры и более широкой транспортной системы Восток — Запад.

Армения при этом настаивает, что все дороги через ее территорию должны оставаться под ее суверенной юрисдикцией, таможенным и пограничным контролем.

Французские и европейские проекты не препятствуют открытию коммуникаций напрямую. Развитие дорог, инфраструктуры и местной экономики теоретически может даже способствовать региональной торговле. Однако укрепление Мегри, Горуса, Кафана и других общин усиливает переговорную позицию Еревана. Армения получает дополнительные ресурсы для сохранения действующего режима контроля и может еще жестче настаивать на обычных таможенных и пограничных процедурах.

Французское участие также может быть интерпретировано как поддержка усилий Армении по сохранению нынешнего географического разделения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном.

Кроме того, чем больше французских и европейских инвестиций будет сосредоточено в Сюнике, тем легче Еревану будет представить любые разногласия вокруг транспортного маршрута как потенциальную угрозу международным проектам. Тем самым вопрос дороги может постепенно выйти за рамки диалога между Баку и Ереваном и превратиться в тему, к которой Франция и европейские структуры будут считать себя непосредственно причастными.

Основные риски для Азербайджана

Главная угроза заключается не в отдельных французских проектах, а в том, что они постепенно превращают Сюник в опорную зону внешнего влияния у границ Азербайджана. Под видом гуманитарной и экономической помощи Париж способствует закреплению армянского населения, усилению государственной инфраструктуры и созданию в регионе плотной сети французских и европейских интересов.

Даже гражданская инфраструктура в таких условиях приобретает стратегическое значение: дороги, связь, энергетика и логистика повышают устойчивость армянской стороны и расширяют её возможности в приграничной зоне.

Особую тревогу вызывает то, что эти проекты развиваются одновременно с углублением военного сотрудничества Парижа и Еревана. Пока нет подтверждений постоянного размещения французских вооружений в Сюнике, однако сочетание экономического, дипломатического, наблюдательного и оборонного присутствия фактически формирует у границ Азербайджана новый иностранный плацдарм.