Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предлагает, чтобы государства, претендующие на постоянное участие в создаваемом «Совете мира» по сектору Газа, внесли не менее 1 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава совета.

Согласно документу, каждое государство-участник сможет выполнять свои обязанности не более трех лет с момента вступления устава в силу. При этом предусмотрена возможность продления мандата по решению председателя совета.

Исключение предлагается сделать для стран, которые в течение первого года после вступления устава в силу выделят совету более 1 млрд долларов. На такие государства ограничение по трехлетнему сроку распространяться не будет, следует из проекта.

Документ также предусматривает, что именно Дональд Трамп будет определять, какие страны получат приглашение войти в состав «Совета мира». Решения в совете планируется принимать большинством голосов, при этом каждое государство будет обладать одним голосом.

Одновременно указывается, что все решения совета должны быть одобрены председателем, что фактически предоставляет ему право окончательного утверждения любых инициатив.