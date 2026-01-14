Израиль пытается втянуть США в конфликт. Об этом в соцсети написал глава МИД Ирана Абас Арагчи.

«Израиль всегда стремился втянуть США в войны на своей стороне. Но что удивительно, на этот раз они открыто говорят то, о чем обычно молчат. На фоне кровопролития на наших улицах Израиль открыто хвастается тем, что «вооружил протестующих боевым оружием» и что «это причина сотен погибших.

Президент Трамп теперь должен точно знать, куда идти, чтобы остановить убийства», – написал министр в X.

Публикация Арагчи сопровождается репостом записи израильского журналиста Тамира Морага, который отмечал, что «иностранные элементы» вооружают протестующих в Иране огнестрельным оружием.