Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе беседы обсуждались вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также ситуация с безопасностью в регионе.

Стороны выразили удовлетворённость результатами совместной скоординированной деятельности двух братских стран и подтвердили намерение продолжать эффективное взаимодействие.