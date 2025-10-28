Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности Еревана «немедленно начать консультации» с азербайджанской стороной относительно места и времени подписания мирного договора. По словам министра, Армения надеется, что процесс перейдёт в практическую фазу, которая приведёт к институционализации и ратификации мира. Мирзоян отметил, что на повестке остаются и чувствительные вопросы, от демаркации границы до гуманитарных аспектов.

Заявление армянского министра вызвало оживлённую реакцию в экспертной среде. Для издания Minval Politika ситуацию прокомментировал политолог Эльхан Шахиноглу, отметив, что вероятность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в ближайшей перспективе действительно высока.

По словам политолога, существует большая вероятность того, что мирное соглашение будет подписано уже в следующем году. Однако, как уточнил эксперт, этому процессу предшествует ряд политических условий внутри самой Армении.

«Во-первых, — отметил Шахиноглу, — партии Никола Пашиняна необходимо победить на парламентских выборах, которые пройдут в июне следующего года. Во-вторых, после победы премьер должен будет внести изменения в Конституцию. Только после этого не останется юридических препятствий для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».

Политолог напомнил, что позиция официального Баку по этому вопросу остаётся непреклонной.

«Азербайджан настаивает: статья армянской Конституции, содержащая территориальные претензии к Азербайджану, должна быть исключена. Без этого говорить о полноценном мирном договоре сложно», — подчеркнул эксперт.

По мнению Шахиноглу, если Никол Пашинян решит ускорить процесс и подписать соглашение уже до конца текущего года, то в Армении должны пройти досрочные парламентские выборы. При этом эксперт предостерёг от рисков: «Если Пашинян потерпит поражение от радикальных сил на выборах или в результате внутренних провокаций произойдёт смена власти, новое правительство может отказаться от конституционных изменений. В таком случае мирный договор окажется под угрозой».

Эксперт также отметил, что шаги, предпринимаемые Азербайджаном для создания условий транзита грузов в Армению, напрямую служат делу мира.

«Важно, чтобы на границе двух стран сохранялось полное спокойствие. При таком сценарии участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в заседании Европейского политического сообщества в Ереване в следующем году станет реальным сигналом к углублению диалога», — считает Шахиноглу.

По его словам, на взаимной основе могли бы состояться и встречи в формате «3+3», где стороны вместе с соседними странами обсудят вопросы региональной безопасности и коммуникаций.

Отдельно политолог обратил внимание на активизацию дипломатических контактов между Баку и Анкарой.

«Недаром министр иностранных дел Турции Хакан Фидан направил в Баку своего заместителя Айше Беррис Экинджи. Это соответствует духу “Шушинской декларации”, согласно которой предусмотрены регулярные консультации между двумя странами», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас Баку и Анкара должны согласовать свои позиции по двум ключевым вопросам.

«Во-первых, диалог между Азербайджаном и Арменией постепенно расширяется: транзитные грузы будут доставляться в Армению через территорию Азербайджана, а премьер-министр Пашинян, в свою очередь, предлагает Азербайджану и Турции использовать армянскую территорию для перевозки грузов. Этот вопрос требует детального обсуждения между Баку и Анкарой. Во-вторых, обе страны должны определить, как реагировать на приглашение Еревана принять участие президентов Азербайджана и Турции в саммите Европейского политического сообщества», — отметил Шахиноглу.

Эксперт считает, что на фоне текущих событий неизбежно встаёт вопрос: «Откроет ли Турция границу с Арменией и восстановит ли дипломатические отношения до подписания мирного договора, или всё-таки дождётся окончательного урегулирования между Баку и Ереваном? Азербайджан хотел бы услышать ответ на этот вопрос от Анкары».

Завершая свой комментарий, Эльхан Шахиноглу подчеркнул, что развитие мирного процесса зависит не только от дипломатической готовности сторон, но и от внутренней стабильности в Армении. Только в случае политической устойчивости и последовательных шагов Пашиняна, по мнению эксперта, появится реальный шанс поставить точку в многолетнем конфликте.