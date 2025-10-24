Почти синхронно с утверждением Европейским союзом 19-го пакета санкций против России Министерство финансов США объявило о «значительном усилении давления» на Москву, обвинив крупнейшие энергетические компании «Роснефть» и «Лукойл» в «финансировании военной машины Кремля». Вашингтон требует от России «немедленно согласиться на прекращение огня», однако в ответ из Кремля звучит привычное: «давление не приведёт к уступкам».

Владимир Путин заявил, что новые ограничения не окажут существенного влияния на экономику страны, напомнив, что именно при Трампе в первый президентский срок против России было введено «самое большое количество санкций». «Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением», — подчеркнул российский лидер.

Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал в присущей ему манере: «Хорошо, я рад, что он так считает. Посмотрим через шесть месяцев», — сказал американский президент, давая понять, что намерен действовать в долгую.

Саммит в Будапеште, который, по словам Путина, предлагала американская сторона, отложен «до более подготовленного момента». Встреча Путина и Трампа по-прежнему не исключается, но, как подчеркнули в Белом доме, она «должна дать ощутимый позитивный результат».

На фоне этой дипломатической турбулентности отношения между Москвой и Вашингтоном вновь обострились. Война в Украине продолжает оставаться ключевым фактором напряжения, а вопрос о том, приведут ли новые санкции к перемирию, остаётся открытым.

Комментируя ситуацию для Minval Politika, директор Центра истории Кавказа, аналитик Ризван Гусейнов отметил, что происходящее не случайный всплеск, а часть более глубокой игры великих держав.

По словам Гусейнова, нынешнее обострение между Москвой и Вашингтоном далеко не первое и вряд ли станет последним.

«Мы наблюдаем, как администрация Трампа очень искусно использует российско-украинскую войну в интересах США, как в Европе, так и в Азии», — отметил эксперт.

Вашингтон чередует периоды давления и смягчения, применяя «классическую тактику кнута и пряника». То обостряются американо-украинские отношения, то американо-российские. На этом фоне каждая из сторон периодически получает возможность для “нормализации”, что также играет на руку Вашингтону», пояснил он.

Аналитик считает, что, вопреки ожиданиям ряда экспертов, перемирие в ближайшее время маловероятно.

«Пока я вижу, что война будет оставаться вялотекущей. Такой сценарий вполне устраивает Москву. Кремлю нужен управляемый конфликт, который позволяет решать внутренние и внешние задачи. Тактически это удобно, но стратегически, огромная ошибка», — сказал он.

Гусейнов подчеркнул, что схожая логика прослеживается и в Киеве. «Тактическое продолжение войны выгодно и украинской власти. Любое перемирие может обернуться серьёзными внутренними вопросами, вызвать недовольство общества и стать фактором политических рисков. То же самое относится и к России», — отметил аналитик.

«Как бы это ни звучало, — добавил эксперт, — и Москва, и Киев, а также те страны, которые их поддерживают, в определённой степени заинтересованы в сохранении военной динамики. Поэтому прекращение огня сейчас не отвечает интересам ни одной из сторон, в этом и весь парадокс текущего положения».

По мнению эксперта, даже при всём желании Вашингтона быстро разрешить конфликт, один Дональд Трамп не способен переломить сложившийся баланс интересов.

«Трамп не может в одиночку сломить этот процесс. Слишком много сил и игроков вовлечено в войну, как с российской, так и с украинской стороны, не говоря уже о тех, кто стоит за ними», — отмечает Ризван Гусейнов.

При этом аналитик подчёркивает, что американский лидер отлично понимает ограниченность своих возможностей и действует прагматично:

«Он использует эту ситуацию, чтобы оказывать давление не только на Россию, но и на Европу, и в целом на всех участников геополитической игры. Трамп извлекает выгоду из противоречий между Европой и Россией, а также из продолжающихся военных действий. Он знает, что достичь перемирия сейчас практически невозможно, поэтому старается использовать сам факт конфликта как инструмент влияния и усиления позиций США».

Эксперт считает, что новые санкции вряд ли смогут остановить войну. Давление Запада не приведёт к немедленному прекращению огня, напротив, конфликт будет продолжаться, пока одна из сторон не исчерпает собственные ресурсы.

«К сожалению, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не утратит возможность поддерживать военные действия. Пока этого не наблюдается, и трудно сказать, кто первым не выдержит, Россия или Украина», — подчеркнул Гусейнов.