Отрадно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев снял запрет на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана, поскольку данный шаг поможет в деле сближения армянского и азербайджанского народов в рамках комплексного процесса нормализации между Баку и Ереваном. Таким мнением в беседе с Minval Politika поделился армянский блогер, автор информационной платформы «В центре объектива» Роман Багдасарян, комментируя решение Баку разрешить грузоперевозки, о котором азербайджанский лидер заявил, выступая в Астане в рамках государственного визита в Казахстан. Таким образом, с момента оккупации первый груз – казахстанское зерно отправилось в Армению через Азербайджан.

«Конечно, этот шаг можно только положительно оценить, потому что снятие ограничения не только существенно поможет в деле сближения двух народов, но и позитивно отразится на развитии армянских бизнес-кругов, о чем неоднократно говорили лидеры наших стран. Организуя грузоперевозки в Армению через Азербайджан, осуществляется значительная экономия средств как для Армении, так и Азербайджана. При наличии более удобных и коротких путей сэкономленные средства пойдут в бюджет Армении, а дополнительные средства можно использовать для решения внутренних проблем как в Армении, так и Азербайджане», — сказал собеседник.

По его словам, в целом это станет положительным вкладом в экономику Армении, «где каждый драм, каждая копейка крайне важны для страны».

«У Армении много проблем, которые предстоит решить», — добавил он.

Что касается того, как решение азербайджанской стороны было воспринято в армянском обществе, Багдасарян отметил, что все разумные люди, которые руководствуются добрыми и мирными намерениями, восприняли эту новость прекрасно.

«Думаю, только сумасшедший мог бы отреагировать как-то иначе, ведь это приносит огромную пользу обеим сторонам. Каждый человек, который любит свою страну, должен понимать, что открытые коммуникации и созданные возможности – это пути к развитию и процветанию обеих стран», — сказал армянский блогер.

Говоря о том, что данный шаг также придаст импульс нормализации армяно-турецких отношений, он отметил, что в силу взаимосвязи этого момента с вопросом нормализации связей между Баку и Ереваном стоит ожидать позитивных изменений.

«Конечно, мы много раз слышали, что отношения Армении и Турции тесно взаимосвязаны с теми вопросами, которые должны найти вое решение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я уверен, что такой сигнал со стороны Ильхама Алиева повлияет на решение с тем, чтобы ускорить открытие армяно-турецкой границы», — подчеркнул собеседник.

Также Багдасарян прокомментировал состоявшуюся на днях в Ереване встречу представителей гражданского и экспертного сообществ Армении и Азербайджана при содействии руководства обеих республик для продвижения мирных инициатив.

Напомним, что 21-22 октября в армянской столице состоялся круглый стол, организованный в двустороннем формате, во время которого прошли обсуждения относительно продвигаемой мирной повестки и реализации мер по укреплению доверия между общественностью Армении и Азербайджана.

«Видел фото, сделанные во время этой встречи, и могу сказать, что увидел знакомые лица. Не со всеми знаком. С армянской стороны знаю по публикациям в социальных сетях Бориса Навасардяна и Арега Кочиняна. С азербайджанской стороны также по Сети знаю Фархада Мамедова. Могу сказать, что те, кого я знаю, пропагандируют мирную повестку. Лица достаточно приятные, не увидел в них и их комментариях какой-либо агрессии и злонамерения. Эта практика очень важна. Любые встречи и инициативы, которые осуществляются с позиции мира и добрососедства, должны только приветствоваться, они крайне полезны.

Считаю, что даже те люди, которые были агрессивно настроены в отношении всех этих процессов, тоже должны принимать участие в такого рода мероприятиях и переговорах. Ведь даже те, кто писал или высказывался в негативном ключе и во время войны, и после военных действий, допускаю, — в большинстве являются добрыми и мирными людьми, которые тоже поддерживают добрососедство. Так что я могу только поддержать любые такие встречи и всех призываю к миру», — заключил Багдасарян.