Прошедший в Ереване круглый стол, состоявшийся по инициативе группы представителей гражданского и экспертного сообщества Азербайджана и Армении, впервые имел двусторонний формат. Об этом в беседе с Minval Politika сказал глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, который также был участником ереванской встречи.

«Если посмотреть на все процессы, которые происходят между Азербайджаном и Арменией после подписанной в Вашингтоне декларации, стоит смело указать на то, что начался новый этап. Как особо подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, стороны де-факто встали на путь к миру. За последние месяцы в этом направлении осуществляются определенные шаги со стороны правительств и Армении, и Азербайджана. Надо сказать, что этот процесс будет иметь свое продолжение», — отметил эксперт.

В подтверждение мирных намерений политолог привел в пример решение азербайджанского лидера об отмене запрета на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана.

«По линии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном практически еженедельно осуществляются соответствующие мероприятия и принимаются решения подобного рода. Руководство двух республик налаживает контакты на уровне лидеров, административном уровне, глав внешнеполитических ведомств, спецслужб, вице-премьеров. Таким образом, существуют уже платформы для диалога в нескольких направлениях», — подчеркнул Мамедов.

В сложившихся условиях, отметил собеседник, появилась необходимость того, чтобы ко всем перечисленным процессам в рамках мирной повестки примкнуло гражданское общество.

«Эксперты, представители общественности и медиа, чья деятельность так или иначе связана с налаживанием армяно-азербайджанских отношений, выступили с инициативой о создании гражданской миссии. Правительства стран поддержали эту идею. В течение нескольких лет представители неправительственных организаций, руководители медиаресурсов и эксперты регулярно участвуют в работе ряда мероприятий и проектов, нацеленных на мир, в различных форматах, организованных со стороны международных организаций. Например, мне 6-8 раз в год предоставляется возможность принять участие в такого рода встречах при участии представителей Армении и других стран, в основном в закрытом формате. А в этот раз примечательным оказалось то, что встреча состоялась по инициативе и при организации армянской и азербайджанской сторон, то есть без участия третьей. Если раньше наше общение происходило на зарубежных площадках, то в этот раз обе стороны провели встречи в столицах Армении и Азербайджана», — пояснил эксперт.

Этот факт, указал Мамедов, демонстрирует готовность обеих сторон придерживаться мирной повестки, оставаться приверженными мирным процессам: «И для этого отдельные эксперты, организации, структуры стремятся объединить свои усилия в данном направлении».

«Так, впервые за 30 лет самолет, принадлежащий компании «Азербайджанские авиалинии», совершил рейс в Ереван и благополучно приземлился в армянской столице. Мы наблюдали удивление на лицах сотрудников ереванского аэропорта, когда они увидели азербайджанский самолет, поскольку информации о прилете не было, так как у него был статус специального рейса. Пока все же остается вопрос безопасности в этом смысле и это никто не отрицает», — поделился политолог впечатлениями.

По его словам, обсуждения прошли в условиях взаимного доверия, темой беседы стали как политические, так и гуманитарные вопросы. Кроме того, он рассказал, что состоялась беседа и с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

«Постараемся, чтобы такие встречи продолжились, поскольку гражданское общество может придать импульс мирному процессу, помочь реализовать намеченные планы и идеи. Руководство республик поддерживает эту инициативу, для этого были созданы необходимые условия и сторонам следует использовать эти возможности», — сказал Мамедов.

Также эксперт напомнил, что Азербайджан достиг своих целей в течение 44-дневной Отечественной войны, «итоги этой войны Армения не отрицает, наоборот, находящая у власти в Армении политическая сила поддерживает продвигаемую азербайджанской стороной мирную повестку».

«Надо сказать, что внутри и за рубежом есть силы, которые выступают против мирного процесса, они ревностно относятся именно к двустороннему формату. Считаю, что чем больше будет нами предпринято шагов в нужном направлении, тем дальше мы продвинемся, преодолевая искусственно создаваемые преграды. К слову, есть еще и естественные препятствия, для преодоления которых требуется время, реализация полезных проектов, повышение уровня взаимного доверия сторон», — отметил собеседник.

Говоря об атмосфере мероприятия в целом, Мамедов отметил, что группа представителей Азербайджана совершила прогулку по Еревану, и в этой связи вопрос безопасности был решен.