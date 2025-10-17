Сорванная попытка государственного переворота, во главе которого стоял Рамиз Мехтиев, по понятным причинам — в фокусе внимания общественности. Как уже писал Minval Politika, детали заговора передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву президент России Владимир Путин во время встречи в Душанбе.

Рамиз Мехтиев ещё в феврале 2022 года подал в отставку с поста главы Академии наук. Затем, 17 марта, вновь пришёл в академический офис. По официальной версии — забрать личные вещи. На самом деле — провёл встречу с представителями Российской академии наук. Летом того же года Мехтиев в абшеронском посёлке Новханы встретился с группой бывших чиновников — детали этой встречи пока не раскрываются.

Однако после того как азербайджанский гражданский самолёт 25 декабря 2024 г. при полёте к аэропорту города Грозный был сбит российской ПВО, известные процессы в двусторонних отношениях Азербайджана и России Рамиз Энверович посчитал шансом для себя. И, используя старые связи, сообщил российской стороне, что готов организовать ни много ни мало государственный переворот.

План Мехтиева предусматривал создание временного органа власти — Государственного совета переходного периода, который должен был возглавить сам 87-летний чиновник. Более того, Мехтиев даже передал российской стороне предполагаемый состав этого совета.

9 мая, когда напряжённость достигла пика, заговорщики начали действовать. Глава Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов, давний друг и бизнес-партнёр Мехтиева, провёл мероприятие под флагом СССР с георгиевской лентой на груди — символом российской имперской идеологии. Но очень скоро был снят с должности и арестован Службой государственной безопасности.

Это, конечно, наглядное и красноречивое свидетельство того, насколько в реальности опасны все эти игры с георгиевскими ленточками и прочей имперской символикой. И что речь идёт не о воспоминаниях о вкусном пломбире, а о весьма опасных политических планах. Более того, совсем не лишне задать вопрос — не оказался ли бы под угрозой суверенитет Азербайджана, если бы заговорщики добились успеха.

Впрочем, успех им не светил. Изрядную пищу для размышлений даёт здесь тот факт, что подробности заговора Москва сама передала Баку во время переговоров в Душанбе.

На самом деле, в поведении Кремля нет ничего удивительного. Как отмечают многие эксперты, не исключено, что план не одобрил Путин. Уже давно в Москве сложились две группировки: сторонники жёсткой линии, связанные в основном с силовыми структурами (именно их позицию чаще всего озвучивают разного рода «Z-военкоры»), и прагматики — сторонники делового сотрудничества, которые ориентируются на Кремль.

Понятно, что перед встречей в Душанбе именно прагматики взяли верх. Что, кстати, полностью отвечало интересам не только Азербайджана, но и самой России, которой «второй фронт» рядом с неспокойным Северным Кавказом нужен в последнюю очередь.

Кроме того, в спецслужбах — а президент России в этой сфере, напомним, профессионал — не любят «инициативников». В Кремле тоже сидят умные люди и прекрасно понимают, что эпоха государственных переворотов закончилась в Азербайджане где-то в середине девяностых.

К тому же из весьма и весьма возрастных чиновников участники переворота, будем реалистами, так себе. Пресс-конференция ГКЧП слишком свежа в памяти. Более того, нет ясности, располагали ли заговорщики поддержкой в армии (представить себе, чтобы там выступили против своего президента и Garabah fatehi — что-то из разряда политического фэнтези: для романа подойдёт, для политики — не очень), в спецслужбах, наконец, будет ли переворот поддержан широкой общественностью. На последних президентских выборах Ильхам Алиев получил более 90% голосов.

Проще говоря, успех заговорщикам не светил, а вот нести ответственность за их «обнимашки» с Москвой пришлось бы. Политическая цена этих игр очень высокая, а выигрыш — по сути нулевой.

Наконец, есть и такое обстоятельство: к моменту встречи в Душанбе Салех Самедов уже был арестован. Ещё раньше за решёткой оказались представители так называемого «евразийского движения», что вызвало форменную истерику у их московского вожака Александра Дугина.

Проще говоря, азербайджанские спецслужбы вокруг заговорщиков уже сжимали кольцо, и выход на ядро заговора был вопросом времени.

И в этой ситуации Москва повела себя очень продуманно и профессионально. В момент, когда нужно было восстанавливать отношения и возвращать их в конструктивное русло, заговорщиков просто «сдали» властям Азербайджана. Для укрепления двусторонних отношений — шаг весьма эффективный. Для повышения доверия между сторонами — тем более.

Так что вряд ли стоит удивляться, что в Кремле «сдали» Мехтиева. Есть такие игры, в которые в 87 лет лучше не играть.