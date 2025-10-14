Великобритания отменяет оружейное эмбарго, введенное ранее в отношении Азербайджана и Армении. Данное решение стало реакцией на «исторический прогресс, достигнутый в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном». Британское правительство повышает уровень двусторонних отношений с Арменией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства, которое, помимо прочего, будет затрагивать безопасность и оборону.

Отмена ограничений позволит Лондону поддерживать усилия по защите суверенитета и территориальной целостности Армении и Азербайджана, в том числе в ответ на обычные и гибридные угрозы со стороны других государств и негосударственных субъектов.

В беседе с Minval Politika эксперты поделились своим мнением относительно заявления британской стороны, его влияния на развитие связей в сфере обороны и безопасности, а также поддержки Британии в вопросе защиты от гибридных угроз.

Так, политолог, член Временной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана против внешних вмешательств и гибридных угроз Расим Мусабеков считает, что данное решение — это показатель того, что Великобритания, которая не входит в Евросоюз, но, будучи весьма влиятельным политическим и экономическим игроком, поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений, верит, что этот процесс завершится и будет устойчивым, «и в этой связи повышает уровень своего взаимодействия с нами и Арменией, а также готова снять эмбарго на поставки вооружения».

Политолог указал на то, что Великобритания всегда проявляла повышенный интерес к региону Южного Кавказа, в особенности к Азербайджану.

«Думаю, что о наших отношениях, которые де-факто уже имели характер стратегического партнерства, теперь британское правительство посредством министра, отвечающего за данное направление, объявляет официально», — подчеркнул он.

Очень важно, по словам депутата, что у Лондона весьма серьезные позиции в глобальных медиа. «Кроме того, у Великобритании превосходная разведка, и если будет соответствующее взаимодействие по этой части, конечно же, это только укрепит не только безопасность в регионе, но и пойдет на пользу и Азербайджану, и Армении. Поэтому могу лишь приветствовать это заявление со стороны Великобритании», — заключил Мусабеков.

Политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу отметил, что Великобритания, будучи стратегическим партнёром Азербайджана, также имеет хорошие отношения с Арменией: «Поэтому Лондон принял решение снять эмбарго на поставки оружия как для Азербайджана, так и в отношении Армении».

«Западные страны долгие годы действовали в условиях запрета на продажу оружия Азербайджану и Армении. Эти государства, включая Великобританию, надеялись на достижение мира между Азербайджаном и Арменией в результате переговоров. Однако Азербайджан был недоволен деятельностью Минской группы ОБСЕ, которая занималась урегулированием конфликта. Главным условием мира должно было стать обеспечение территориальной целостности Азербайджана. Но Армения не хотела возвращать оккупированные территории. Именно поэтому Азербайджан укрепил свою армию и обеспечил территориальную целостность, одержав победу во Второй Карабахской войне в 2020 году за счёт закупленного у стран-партнёров оружия и военной техники», — указал эксперт.

После этого, добавил он, продолжать эмбарго на поставки оружия в Азербайджан не имело смысла.

«Армения закупала оружие у Франции, России и Индии, а Азербайджан — у Турции и Израиля. Азербайджан и Армения продолжают тратить миллиарды долларов на военную технику и после войны. Военная техника также производится в европейских странах. По этой причине европейским предприятиям, производящим военную технику, было разрешено продавать оружие Азербайджану и Армении с целью получения прибыли. Великобритания не хочет оставаться в стороне от этого процесса», — считает политолог.

Также политолог уверен, что Лондон не хочет, чтобы Ереван и Баку закупали военную технику у России.

«Поскольку в этом случае зависимость Азербайджана и Армении от России может усилиться. С другой стороны, военная техника западных стран, включая Великобритании, позволит Азербайджану и Армении защитить себя от возможной угрозы со стороны России. Если бы у Украины было разнообразное западное военное оборудование до того, как Россия начала агрессивную войну против неё, Кремль не рискнул бы начать войну против соседней страны», — убежден Шахиноглу.