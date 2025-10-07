Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил ему признательность за личный вклад в укрепление российско-индийского партнерства.

В своём сообщении в соцсети X глава индийского правительства написал:

«Поговорил со своим другом президентом Путиным и выразил тёплые поздравления по случаю его дня рождения, а также пожелания крепкого здоровья и долголетия. Глубоко признателен за его личную приверженность укреплению индийско-российского партнёрства в грядущих годах».

Отметим, что обращение Моди было опубликовано на русском языке, что пользователи соцсетей расценили как знак особого уважения к российскому лидеру.