Венгрия как член Евросоюза вступит в войну с Россией, если Украина сможет стать членом объединения, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Украина живёт по соседству с Россией и постоянно сталкивается с военными угрозами. Мы не можем этого изменить. Но если бы мы оказались в федеральной связи с украинцами, мы разделяли бы и их судьбу, включая военные конфликты», — отметил премьер.

По мнению Орбана, каждая нация имеет право самостоятельно решать, хочет ли она объединяться с другими странами, и мнение остальных государств ЕС для Венгрии не должно быть решающим. Он также сослался на результаты опросов, согласно которым большинство венгров выступают против членства Украины в объединении. В апреле в стране прошёл референдум, где, по словам премьера, 95% участников высказались против вступления Киева в ЕС.

«Я полностью разделяю эту позицию. Находясь в тесной федеративной связи с Украиной, мы вынуждены были бы разделять её трудную судьбу. Зачем нам это?» — подчеркнул Орбан.

Кроме того, венгерский лидер подверг критике «европейскую военную стратегию», основанную на предположении, что ресурсы России на ведение войны с Украиной иссякнут быстрее, чем у ЕС. «Это иллюзия. У Европы нет финансовой возможности долго поддерживать украинский конфликт», — заявил премьер-министр.