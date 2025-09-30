Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовали план прекращения войны в Газе. Стороны заявляют, что решение теперь за ХАМАС. Minval Politika обсудил с экспертами некоторые подробности этой сделки с тем, чтобы попытаться понять, насколько реальные перспективы имеют указанные договоренности.

Израильский политолог Давид Гендельман указал, что озвученный Трампом план принципиально не отличается от подобных проектов по поводу Газы, предлагавшихся за последние два года: «Освобождение заложников, вывод израильских войск, разоружение ХАМАС, международное управление в Газе с помощью местных технократов, восстановление и процветание и т.д.».

При этом шансы на реальное воплощение в жизнь этого плана он оценил как низкие.

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Если бы ХАМАС был заинтересован в мирном процветании, то проблемы бы исходной не было, и ее не нужно бы было решать. Но ХАМАС заинтересован в другом и исчезать он не собирается», — уверен эксперт.

Комментируя сообщения о том, что израильский премьер во время общения с американским президентом принес свои извинения за атаку на Доху, Гендельман сказал: «Нетаньяху извинился, потому что об этом попросил Трамп. Это ритуальный жест».

По мнению политолога, представителя Всемирного фонда горских евреев СТМЭГИ в Азербайджане Фуада Хаимова, ХАМАС бы с радостью отверг это предложение, потому что все пункты полностью исключают любое его управление в секторе Газа.

«Также включена полная демилитаризация сектора Газа, полное разрушение террористической инфраструктуры, включая большую сеть тоннелей. ХАМАС, скорее всего, будет выдворен из сектора Газа. Оставить могут только рядовых бойцов. Думаю, что командиры и люди на местах покинут сектор Газа, потому что не смогут сотрудничать с теми силами, которые будут там управлять», — отметил он.

По мнению политолога, ХАМАС будет трудно отказаться от сделки, потому что план одобрили основные страны: Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Пакистан, Индонезия. И отказ сильно повлияет на его имидж в этих странах. «А Катар даже может выдворить их лидеров за пределы страны и тогда вряд ли их примет Турция», — добавил Хаимов.

Он уверен, что ХАМАС будет тянуть время и пытаться саботировать некоторые пункты этого договора, но американская сторона будет следить за всеми процессами. ХАМАС вряд ли это удастся.

«Что касается извинений Нетаньяху, то напомню, что такая же ситуация произошла с Турцией, когда, находясь у Барака Обамы, Нетаньяху позвонил Эрдогану и извинился за инцидент с Mavi Marmara. Это дипломатический ход, поскольку Нетаньяху нужна сейчас официальная прямая связь с Катаром, что и произошло», — пояснил Хаимов.

По его словам, есть линия обсуждения проекта мирного договора между США, Израилем и Катаром.

«Это будет полезно для Израиля, и поэтому Нетаньяху пожертвовал своим рейтингом, в Израиле очень много негатива было произнесено в его сторону после принесенных извинений. Но игра стоит свеч», — считает эксперт.

По поводу силовых структур, которые будут находиться в секторе Газа в результате договоренностей, политолог сказал: «Это остается непонятным для всех».

«На сегодня мы знаем только руководителей управления – бывший британский премьер Тони Блэр, представители США и арабской коалиции, скорее всего, также будут представители Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ. Но кто и как будет управлять, пока не решено — все только на бумаге», — указал собеседник.

Комментируя вопрос о том, насколько оправдает себя предлагаемая система палестинского управления, Хаимов отметил, что в этом вопросе присутствует большой скепсис.

«Указано, что Палестинская автономия должна провести реформы. Такого типа реформы никогда еще не получалось провести там, у них есть свои правила, своя иерархия. Как это все будет реализовано, как будет выглядеть вся эта система после подписания мирного договора и после начальных этапов сделки – большой вопрос», — сказал он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на еще один пункт: «О том, что каждый житель сектора Газа может свободно покинуть регион и вернуться. Но коалиция сделает все, чтобы им было выгодно остаться. Восстановление сектора Газа, налаживание системы управления займет много времени, и жителям будет удобнее уехать оттуда. Вот вернуться ли они потом – непонятно».

Политолог считает, что Нетаньяху выполнит все свои цели – если договор будет подписан, то все заложники вернутся в Израиль, сектор Газа будет полностью демилитаризован, разрушена вся террористическая инфраструктура.

«Можно сказать, что были даны гарантии того, что любая власть, которая придет в сектор Газа, обеспечит гарантию безопасности Израиля. Всю ответственность за Газу Нетаньяху отдал США, партнерам США по этому проекту, а также Тони Блэру, который будет управлять всем процессом.

А если ХАМАС не примет этот план, либо примет его с оговорками, или станет нарушать, то, как указал Трамп, у Израиля будут развязаны руки при полной поддержке Америки. Этот момент прописан в 17-м пункте. При этом у Израиля будет полная свобода действий на этих территориях и неизвестно, что будет после.

Сейчас все зависит от ответа ХАМАС. Все будет решаться в ближайшие 72 часа», — заключил Хаимов.