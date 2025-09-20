В то время как в странах западного мира активно звучат призывы к перемирию между Украиной и Россией, а также строятся прогнозы завершения войны чуть ли не в этом году, признаков тому нет, как раз ровным счётом наоборот. Основные маркеры, как политического, так и военного характера, которые можно было заметить за последнее время, говорят о том, что Россия готовится к очень долгой войне.

Политические маркеры

Из таких последних маркеров стала отставка с поста замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который известен своим предпочтением гибридных сценариев ведения войн и курированием создания сепаратистских “народных республик”. Самой же отставке Козака предшествовало упразднение управления по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое курировало политику в отношении стран бывшего СССР.

Фактически события последних недель, в том числе и отставка Козака, и уход вместе с ним его команды, говорят о безоговорочной победе в окружении Владимира Путина “партии войны”, к которой относится Сергей Кириенко. К слову сказать, именно он и заменил своим «Управлением по стратегическому партнёрству и сотрудничеству» «Управление по приграничному сотрудничеству» Дмитрия Козака.

Кроме всего прочего, ярким политическим маркером последних дней стало и появление в окружении Путина, в ходе его визита на учения “Запад-2025”, не традиционного сопровождающего главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а генерала Андрея Мордвичёва. Мордвичёв известен не только военными преступлениями в отношении мирного украинского населения, но и радикальными методами проведения общевойсковых наступательных операций, известными как “мясные штурмы”.

Фактически эти и многие другие моменты из внутриполитической жизни России явно указывают на то, что в окружении Путина не только не появилось ни одного сторонника мирного урегулирования, даже мнимого, а наоборот, всё больше идеологов бесконечной войны. Но не забываем и про военные маркеры.

Военные маркеры

В зоне боевых действий на протяжении 2025 года не наблюдалось ни единого признака того, что Россия готова снизить интенсивность боевых действий и пойти на некие договорённости, приостанавливающие активную фазу войны даже на время. Два “перемирия”, пасхальное и майское, объявленные Россией в одностороннем порядке, она использовала для передислокации и перегруппировки войск на ряде направлений, при этом без существенного снижения штурмовой деятельности.

Эти “перемирия” были не более чем очередным блефом Кремля, преследовавшего военные цели в вопросах улучшения положения войск накануне летней наступательной кампании 2025.

Сейчас мы находимся во временном отрезке перехода российских войск от летней наступательной кампании к осенне-зимнему периоду, и уже видны очередные перегруппировки и передислокации по театру боевых действий, говорящие об усилении ряда направлений и уплотнении боевых порядков на критически важных для Москвы участках.

В частности, после смены генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего группой войск “Север” была осуществлена переброска сил и средств из Курской области и отчасти Сумского направления на Покровское. Были переброшены подразделения из состава 40-й и 155-й ОБр МП, а также десантные подразделения. По сути, это было ослабление Сумского участка, но усиление важного для россиян, однако крайне проблемного, Покровского направления, где ряд подразделений 51-й ОВА оказались в окружении.

Наступление на Сиверском направлении и усиление 6-й ОВА на Купянском направлении демонстрируют то, что для российского командования план на осенне-зимний период 2025-2026 года не сильно изменился, а за ним будет следовать фаза весенней кампании 2026.

Немаловажным маркером стал налёт российских дронов на Польшу, представлявший собой целенаправленную операцию не только с целью проверки границ дозволенного, но и проведения разведывательной операции в воздушном пространстве страны НАТО. Эта разведывательная операция стала серьёзнейшим вызовом для НАТО за весь период после завершения Холодной войны и, североатлантический альянс не выдержал проверки на прочность как в политическом, так и в военном плане.

Порядок трещит по швам

Очевидно, что война в Украине, начавшаяся не в 2022 году, и даже не в 2014-м, а намного раньше, но находившаяся в глубокой, начальной гибридной фазе, поступательно, но уверенно, шаг за шагом превращается в то, что изменит мировой порядок в вопросах международно-правовой и политической справедливости.

Сегодня мы видим проявление беспомощности, бесхребетности и аморфности многих международных институтов, сформированных после Второй мировой войны, но не доказавших, что они могут стать опорой и надёжной защитой от агрессии и посягательств. К уже давно подтвердившей свою недееспособность ООН, аморфному МАГАТЭ, множество раз себя дискредитировавшему ОБСЕ и другим институциям типа Международного красного креста, добавилось и НАТО. Казалось бы, наиболее консолидированный и надёжный военно-политический альянс оказался абсолютно небоеспособным как в военном, так и политическом плане, против самых примитивных угроз.

Война в Украине обнажает недееспособность и бесполезность тех институций, на которые полагались десятилетиями и верили, что именно они могут уберечь мир от следующей мировой войны. Но это оказалось не так. Как не вспомнить в этом контексте, с чего начиналась история формирования нынешнего международно-правового и политического порядка, заключающегося в суверенитете государства, нерушимости границ, юридическом равенстве государств и невмешательстве во внутренние дела.

Все эти основы современного, равного мироустройства были сформированы базово в 1648 году после завершения одной из самых кровопролитных войн в Европе – Тридцатилетней войны. Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами, заложил основу современной системы международных отношений.

Системы, которая не единожды попиралась на протяжении всех прошедших столетий, но которую должны были соблюдать и подкреплять своим влиянием международные институции, особо демонстрирующие свою непригодность последние три десятилетия как минимум.

Война в Украине же стала возможной именно благодаря профнепригодности и недееспособности международных институтов, вместо реформирования и соответствия современным вызовам, продолжающим оставаться в глубокой архаичности и забюрократизированности. И все эти действия лишь приближают следующую мировую войну, но никак не наоборот – не отдаляют и не нивелируют её вероятность.

Очевидно, что война в Украине не завершится в 2025 году. На протяжении всего 2026-го она будет продолжаться, перетекая из фазы в фазу, с очень большой вероятностью проведения в России всеобщей мобилизации. Кроме того, существует риск провокаций со стороны России против соседей. Я не утверждаю, что война Украины и России продлится тридцать лет, как в своё время в Европе, но она будет куда дольше тех оптимистичных прогнозов, что мы слышим время от времени.

Украина же, своим сопротивлением, лишь подчёркивает беспомощность международного сообщества перед настолько явной и глобальной опасностью, которая может вылиться в то, чего так боятся в Старом свете. Единственное, что до конца не совсем понятно, боятся ли больше там угрозы России или необходимости глобальной реформы институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок.

Реформа страшнее мировой войны? Вот только она неизбежна.