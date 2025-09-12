Выплывают все новые подробности провала многомиллионного проекта Кремля в Азербайджане. Речь идёт о громком расследовании Insider о работе кремлёвских эмиссаров в Азербайджане, точнее, о том, как функционировало упразднённое управление администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, в том числе на азербайджанском направлении, за которое отвечал сотрудник ГРУ Валерий Чернышов. Minval Politika уже рассказывал об этом, но тем не менее напомним некоторые обстоятельства.

Несмотря на то что это управление входило в состав администрации президента РФ, работа здесь шла скорее по канонам спецслужб. Во-первых, готовились «объективки» на госчиновников, военных и известных общественных деятелей, которые затем уходили в Москву. Во-вторых, составлялись и секретные доклады для Дмитрия Козака, которые затем представлялись Путину. В частности, Кремль был обеспокоен почти полным отсутствием в Азербайджане пророссийских НПО, которые могли бы продвигать интересы России в противовес Турции. Издание приводило отрывок одного из секретных донесений:

«Целесообразно усилить присутствие российских НПО в Азербайджане. Реанимация существующих или создание новых структур могла бы стать инструментом “мягкой силы”. Акцент — приграничные территории, молодёжь, студенческие организации, образование, русский язык, культурные проекты и журналистские форумы».

Сказано – сделано. В гостеприимный Баку с огромными туристическими возможностями и вкусной кухней зачастили эмиссары со Старой площади. Здесь организовывались конференции, проводились школы журналистики… На всё это отпускались солидные суммы. В Москву шли бодрые отчёты. Казалось, что всё нормально.

А потом в двусторонних отношениях Азербайджана и России вспыхнул нынешний кризис. В конце декабря 2024 года российская ПВО сбивает азербайджанский гражданский самолёт на подлёте к Грозному, и Москва не выказывает ни малейшего желания этот трагический инцидент по-настоящему расследовать, принести Азербайджану адекватные извинения и выплатить компенсации. Затем последовали трагические события в Екатеринбурге – облава на азербайджанцев и смерть двоих из них в результате избиений и пыток. В Баку ответили жёстко: закрыли «Спутник», свели к минимуму официальные мероприятия с РФ.

И вот на этом фоне в Кремле, похоже, встрепенулись: как? Как это могло произойти? Почему наш стомиллионный проект обернулся тихим пшиком и нулевым результатом? Мы же так старались! Мы столько денег вложили! Так почему?!! Что мы сделали не так?!!! Почему в Азербайджане никак не проявила себя ни одна пророссийская партия? Где наши «агенты влияния»? Где «мягкая сила»? На что ушли деньги?

И теперь появилось расследование Insider. Теперь уже бывшие сотрудники управления, которые вбухали в российское влияние в Азербайджане сотни миллионов долларов и получили нулевой результат, вспоминая все эти конференции, форумы, школы журналистики, признаются: всё выглядело как «балалаечная дипломатия».

Только вот, как представляется, авторы этого расследования упустили из внимания кое-что очень важное. Нет, речь не о том, что Кремль не на шутку беспокоило отсутствие в Азербайджане пророссийских НПО. Особенно на фоне активности Запада в этой сфере. Как утверждают знающие люди, эта проблема при наличии денег решается легко: можно создать и поддерживать на плаву хоть десяток, хоть сотню разнообразных НПО, «ресурс-центров», «независимых институтов» и прочих грантоедов, а потом строчить красивые отчёты.

Куратором всех подобных вопросов был небезызвестный Али Гасанов, близкий друг того самого Чернышова, и в Москве были уверены: всё будет тип-топ. «У нас свой человек в Баку». И в результате деньги, отпущенные на пророссийские НПО, были попросту разграблены. Ну или «распилены», выражаясь современным российским сленгом. Господин Гасанов провалил всё, что только можно было, в том числе и проект пророссийских НПО.

Но дело не в этом. Куда важнее другое. Конференции, форумы, школы журналистики – всё это очень хорошо, если там действительно предлагается какая-то идея, которая находит отклик у общества. А вот этой самой идеи Москва как раз и не предложила. Просто «давайте дружить» здесь недостаточно.

Ностальгия по СССР в Азербайджане особой популярности не получила. Ну, может, в эту орбиту удалось вовлечь нескольких персон вроде известного деятеля в Имишлинском районе, но не более того. Раздача георгиевских ленточек? На фоне украинской войны она по понятным причинам не имела здесь успеха.

В Азербайджане на фоне 30-летнего Карабахского конфликта и оккупации собственных территорий не испытывали розовых иллюзий по поводу того, что происходило в Крыму и на Донбассе, и тем более – по поводу нынешней украинской войны. В Азербайджане, в «бывшей южной республике», оказался слишком сильный иммунитет против российской пропаганды, особенно если это пропаганда делалась на уровне Соловьёва или Маргариты Симонян. Подобные топорные методы не проходят нигде, в Азербайджане – тем более.

Здесь уважают свою независимость и государственный суверенитет, ставят во главу собственные интересы и хорошо помнят свою историю. Включая 28 апреля, 20 января, 366-й полк в Ходжалы, Псковскую дивизию ВДВ в Лачине. А это значит, что российская пропагандистская лапша на азербайджанских ушах не удержится. И неважно, сколько миллионов «зелёных» на эту лапшу было потрачено.