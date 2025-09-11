Российское издание The Insider опубликовало расследование о том, как работало упразднённое управление администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В сферу его интересов входили и Армения, и Азербайджан.

За азербайджанское направление отвечал сотрудник ГРУ Валерий Чернышов. В Москву шли «объективки» на известных в республике чиновников, военных и общественных деятелей.

В недрах управления готовились и секретные доклады для Дмитрия Козака, которые затем представлялись Путину. Кремль был обеспокоен почти полным отсутствием в Азербайджане организаций, способных продвигать российские интересы в противовес Турции.

«Целесообразно усилить присутствие российских НПО в Азербайджане. Реанимация существующих или создание новых структур могла бы стать инструментом “мягкой силы”. Акцент — приграничные территории, молодежь, студенческие организации, образование, русский язык, культурные проекты и журналистские форумы», — говорилось в одном из секретных донесений.

В Азербайджан зачастили эмиссары со Старой площади, в Баку организовывались конференции, школы журналистики. Бывшие сотрудники управления признавались: на «дружбу с Азербайджаном» ушли сотни миллионов долларов, но всё выглядело как «балалаечная дипломатия».

Разрыв наступил в начале 2025 года после того, как Москва скрыла обстоятельства крушения самолета AZAL и издевательскую смерть братьев Сафаровых в Екатеринбурге. Реакция Баку была жёсткой: закрыт кремлёвский пропагандистский ресурс «Спутник» и сведены к минимуму официальные мероприятия с Россией.

Армянское направление курировал другой офицер ГРУ — Дмитрий Аванесов. В распоряжении The Insider оказались донесения «крота» в правительстве Армении, который докладывал Аванесову даже о передвижениях премьер-министра Никола Пашиняна. В этих материалах он проходил под оперативным псевдонимом «Борода».

Секретные донесения в Москву отмечали, что «пророссийские нарративы в Армении продвигают в основном политики пенсионного возраста», тогда как молодежь их игнорирует. Для усиления влияния предлагалось финансировать «новые и креативные лица».