Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским вертолетом.

Как говорится в заявлении ведомства, инцидент произошел вечером 7 сентября. Вертолет вошел в воздушное пространство Эстонии и пробыл там около четырех минут.

«Сегодня, 8 сентября, МИД вызвал поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии», — говорится в заявлении.