Оскорбительные и угрожающие выходки, которые наблюдаются в последнее время в отношении узбеков, работающих в России, конечно, возмутили общественность. Это возмущение было настолько заметным, что даже официальный Ташкент направил ноту протеста российскому МИДу.

Об этом в беседе с Minval Politika сказал политолог из Узбекистана Фарход Толипов, комментируя недавний инцидент в Подмосковье, во время которого россиянин оскорбил таксиста узбекской национальности, за что Ташкент потребовал от Москвы справедливого наказания для обидчика.

«Этот факт стал действительно симптомом существующего напряжения в обществе, а также, я бы сказал, между странами, которое сводится к таким пережиткам прошлого, как радикальный воинствующий национализм, шовинизм и тому подобные явления.

Думаю, такое поведение со стороны россиян действительно связано с укоренившимся в их общественном сознании, возможно, даже в каком-то историческом генотипе шовинистического мировоззрения, шовинистического отношения к малым народам, народам, окружающим Россию, нерусским, проживающим в РФ», — сказал политолог.

В этой связи он коснулся момента того, как следует реагировать на такие проявления руководству стран, в отношении граждан которых в России фиксируется подобный негативный настрой.

«Конечно, тут возникает вопрос о том, как будет реагировать официальная Москва на ноту Узбекистана. Тут я хотел бы заметить, что в недалеком прошлом были какие-то незначительные эксцессы в самих центральноазиатских странах, в частности в Узбекистане, связанные с проблемой русского языка, которые использовались в качестве повода для оказания давления на нас. Тут можно вспомнить различны ноты, заявления официальных лиц РФ. Сегодня же все больше мы наблюдаем за тем, как маятник отклонился в противоположную сторону, когда нарастают претензии к самой России именно относительно национального вопроса, отношения к нерусскому населению. Сегодня России придется все чаще сталкиваться с подобными протестами, потому что ситуация с подобного рода проявлениями стала выглядеть намного критичнее», — отметил Толипов.

Говоря о том, что следует предпринять руководству государств, чьи граждане подвергаются травле на территории России, собеседник указал на необходимость проведения политики, которая поспособствует уменьшению зависимости от РФ.

«Что касается трудовых мигрантов, то, например, важным решением является необходимость диверсификации их потоков с тем, чтобы они направлялись не только в Россию, но и в другие страны мира. Таким образом, некая монополия России в этой области будет сокращаться. Тут стоит отметить, что такая работа уже ведется», — добавил он.

С другой стороны, считает политолог, и властям Узбекистана, например, следует проявить твердость своей позиции, стараться защищать своих граждан, которые живут и работают в России: «Конечно, надо быть более мудрым в таком вопросе, поскольку и на каждый укус комара не следует болезненно реагировать».

«Несмотря на ноты и протесты, такие люди всегда будут существовать в России, появляться то там, то тут, будут происходить единичные инциденты, которые нужно отличать от более глубинного процесса. Но реагировать, конечно, нужно — на более серьезные проявления шовинизма и национализма», — заключил Толипов.