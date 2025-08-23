Российские власти видят угрозу в чтении Корана, иначе СМИ не писали бы об этом в таком ключе. ТАСС пишет о том, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» склоняет сокамерника читать Коран. Согласно сообщению, фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 149 человек, постоянно читает Коран, совершает в СИЗО молитвы, а также склоняет к этому своего сокамерника, который обвиняется в преступлениях террористической направленности по другому делу. Об этом сообщил представитель защиты сокамерника.

«Мой подзащитный на очередной встрече со мной по его уголовному делу посетовал мне, что один из 19 обвиняемых по делу «Крокуса», который содержится с ним в камере, если не этапируется для участия в судебном разбирательстве, то постоянно молится, читает Коран, а также зачастую в агрессивной форме склоняет моего доверителя принять Ислам», — сказал защитник.

В свою очередь один из участников судебного процесса по делу о теракте в «Крокусе» рассказал о поведении всех фигурантов во время рассмотрения материалов.

«Все непосредственные исполнители теракта, находясь на скамье подсудимых, с первого судебного заседания не поднимают даже головы в сторону участников процесса», — уточнил собеседник агентства, добавив, что суд вряд ли рассмотрит дело о теракте до конца этого года.

Судебный процесс над фигурантами уголовного дела начался 4 августа в одном из зданий Мосгорсуда и проходит три дня в неделю в закрытом от СМИ и публики режиме, как объясняют организаторы, в связи с угрозой безопасности всем его участникам. Дело рассматривается тройкой судей 2-го Западного окружного военного суда.