Нельзя относиться легкомысленно к ударам России по энергетическим объектам азербайджанской компании SOCAR в Украине, и недооценивать агрессивные намерения российского руководства. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал украинский публицист, журналист Виталий Портников, комментируя неоднократные массированные и целенаправленные атаки РФ на нефтебазу SOCAR в Одесской области.

«Нельзя к этому относиться легкомысленно, следует понимать, что Россию можно сдерживать только перспективой серьезного ущерба для нее самой в случае продолжения агрессивной политики и вынашивания новых силовых намерений в отношении таких стран, как Азербайджан. Недооценивать РФ не стоит», — считает собеседник.

По его словам, неоднократные удары именно по энергообъектам азербайджанской компании в Украине не является совпадением: «С полной уверенностью можно сказать, что Россия решила воевать с Азербайджаном на территории Украины, что явно прослеживается по тому, что это уже не первая атака на инфраструктуру SOCAR».

«Россия, можно сказать, также воюет с Азербайджаном и на своей собственной территории – ее правоохранители объявили охоту на граждан Азербайджана, проживающих на территории России, и россиян азербайджанского происхождения», — напомнил журналист.

При этом он обратил внимание на то, с каким наслаждением в СМИ упоминаются якобы ОПГ, в состав которых входят этнические азербайджанцы, «словно таких же группировок с этническими русскими никогда не было и нет. В то время как самая главная преступная группировка сидит в Кремле».

«Кроме того, Россия развернула гибридную войну против Азербайджана — подрывная деятельность агентов спецслужб РФ, работавших под прикрытием в различных организациях, является одним из эпизодов такой войны», — считает Портников.

Баку, по его словам, было важно понять реакцию Москвы на трагедию со сбитым пассажирским лайнером, а также на требования прекратить гонения на представителей азербайджанской общины в РФ: «Вот Азербайджан и получил ответ на свои вопросы и требования атаками на свои объекты SOCAR в Украине».

«Таким образом, это четкий силовой сигнал руководству Азербайджана. Москва угрожает, мол, если не перестанете выдвигать условия и требования, то последует более серьезное силовое воздействие. Но в настоящий момент в России нет достаточных ресурсов для реализации этого из-за вторжения РФ в Украину. Но нельзя знать, насколько больные идеи вынашивает руководство России, учитывая мечты о восстановлении государства в пределах бывшего СССР, поскольку в Москве всегда государственность и суверенитет бывших советских республик вызывал большие сомнения», — сказал публицист.

Также журналист прокомментировал реакцию Кремля на договоренности, которые были достигнуты в Вашингтоне: «Когда в России увидели Алиева и Пашиняна в Овальном кабинете с Трампом, они просто взбесились. Несмотря на то, что в Москве утверждают, что они поддерживают инициативы по созданию транспортных коммуникаций в регионе, понятно, что кроме бешеного желания отомстить, другого стремления у них не будет».

«Не сомневаюсь, что Путин вынашивает серьезный план мести в отношении Азербайджана, возможно даже планы войны. Но и тут он жестоко просчитается, поскольку не способен оценить ни привязанности граждан к своему государству, ни международной реакции», — резюмировал Портников.