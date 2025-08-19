Казахстанский публицист и активист Арман Шораев считает, что российские удары по объектам энергетической инфраструктуры азербайджанской компании SOCAR на территории Украины напрямую связаны с итогами вашингтонского саммита.

«Первопричина напряженности между Азербайджаном и Россией заключается, как и в отношении Казахстана, Украины, Грузии и Армении, в великом русском шовинизме. Это и есть главная причина. Пока существует так называемая Российская империя или ее подобие, она будет вести себя как слон в посудной лавке. Конечно, вина в данной кризисной ситуации целиком и полностью лежит на России, на ее тупых вояках, которые не смогли отличить беспилотник от пассажирского самолета, если они вообще хотели отличить. Вполне возможно, что они сделали это намеренно. Конечно, Россия должна сделать шаг навстречу, потому что вина РФ очевидна, что будет доказано и официально по результатам экспертизы», — сказал собеседник в интервью Minval Politika.

При этом он добавил, что российская сторона так и не возьмет на себя ответственность: «Думаю, что мы этого так и не дождемся, потому что Россия, даже запачкавшись полностью в дерьме, будет утверждать, что это амброзия и нектар, и она ни в чем не виновата. Это ее принципиальная позиция».

Он напомнил похожую ситуацию со сбитым малазийским «Боингом» и ровно такое же поведение РФ.

«Скорее всего, думаю, российская верхушка будет проводить византийскую политику, уговаривая ту же Анкару посодействовать тому, чтобы азербайджанские власти вели себя более толерантно по отношению к России. Первый шаг Россия не будет делать никогда», — убежден Шораев.

Цель ударов РФ по объектам SOCAR, по мнению активиста, – запугать, показать себя, помериться силой, «мол, если мы не можем ударить по территории самого Азербайджана, то мы покажем, что мы можем сделать в отношении азербайджанских активов в Украине».

«Конечно же, SOCAR с самого начала оккупации поддерживала Украину, что логично для компании, которая действует на территории Украины, с которой она никогда не конфликтовала», — подчеркнул Шораев.

По его словам, это демонстрация силы, «некая сладкая месть путинская». Эксперт уверен, что подобные действия РФ не сделают азербайджанцев или компанию SOCAR и ее руководителей более толерантными в отношении России. «Считаю, что это очередной виток напряженности, которая на самом деле бьет сильнее по самой России», — добавил эксперт.

Говоря о реакции Баку, собеседник сказал: «Азербайджан должен придерживаться предельно жесткой позиции, тем более что были предупреждения о том, что если удары по азербайджанской инфраструктуре в Украине будут наноситься и дальше, то Баку снимет эмбарго на поставку вооружения Киеву. Думаю, что если в один прекрасный августовский или сентябрьский день 2025 года на территории Украины сядут несколько десятков истребителей и бомбардировщиков, а также поступят артиллерийские снаряды, то такая помощь может сыграть ключевую роль в войне в пользу Украины Россияне, целясь по SOCAR, стреляют себе в голову».

Говоря о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне, собеседник указал, что этот факт серьезно встревожил российскую верхушку.

«Соглашение, которое подписано не в Кремле, а в любой другой точке планеты, для России – полное фиаско, еще одна хлесткая пощечина Путину, который якобы там какой-то миротворец, руководитель народа-богоносца, который должен регулировать процессы. Кавказ всегда был как бы не просто зоной интересов, а вотчиной Российской империй, и то, что президент США в очередной раз утер Путину нос, и смог добиться того, что руководители Азербайджана и Армении достигли соглашения именно при его посредничестве, свидетельство политической импотенции президента России», — сказал собеседник.

Удары по азербайджанской энергетической инфраструктуре в Украине связаны с решениями по Зангезурскому коридору, считает он.

«Мы уже видели, как отреагировали на эту новость власти Ирана. Россия не могла отреагировать подобным же резким образом, потому что все развивалось на фоне предполагаемой встречи Путина с Трампом на Аляске. Путин должен был демонстрировать всяческое безразличие к этому проекту.

На самом деле, думаю, что он в несколько раз больше, чем Иран обеспокоен тем, что его влияние скукоживается, сокращается как шагреневая кожа. Такие удары по SOCAR – латентное проявление горечи поражения Путина, горечи от невозможности что-то сделать в этой ситуации, ведь понятно, что воевать с морскими котиками российские военные не смогут – для начала им надо победить доблестные ВСУ, чтобы показать хоть какой-то уровень возможностей и военной тактико-оперативной подготовки. А этого не случилось. Так что удары связаны с тем, что Зангезурский коридор, названный в честь Трампа, а не в честь Путина или аятолл, является большим геополитическим поражением Путина», — заключил Шораев.