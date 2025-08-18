Наверняка, всем известно расхожее выражение: наглость – второе счастье. Но не все знают о том, что наши соседи возвели сей афоризм в ранг национальной идеологии. События последних лет вновь и вновь ставят перед обществом и историками важные вопросы о подлинной сущности так называемого армянского культурного наследия на территориях, которые на протяжении десятилетий находились под оккупацией. Сегодня, когда Азербайджан восстановил контроль над своими исконными землями, встал вопрос не только об инфраструктуре, но и о переосмыслении культурного ландшафта этих регионов.

И вот уже с армянской стороны раздаются недовольные голоса: мол, с «оккупированных» территорий исчезают памятники армянским историческим деятелям — Степану Шаумяну, Ованесу Туманяну, другим представителям армянского происхождения. Эмоции льются через край: дескать, это «уничтожение армянской культуры».

Итак, армянские СМИ пишут: По состоянию на 15 июля из «столицы арцаха» (здесь и далее кавычки Minval.az ) исчезли все 25 памятников и бюстов, воздвигнутых в память о выдающихся деятелях и на протяжении десятилетий формировавших культурный облик города. Об этом сообщило Агентство культуры и развития туризма арцаха».

«Этот факт подтвержден анализом спутниковых снимков Google Earth и публикациями в азербайджанских социальных сетях. В городе были уничтожены памятники: героям Великой Отечественной войны – маршалу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ованесу (Ивану) Исакову, лётчику-асу Нельсону Степаняну. Деятелям культуры – Генриху Бархударяну, Ованесу Туманяну, Хачатуру Абовяну, Ваграму Папазяну, Шарлю Азнавуру, Ованесу Айвазовскому, правозащитнику Андрею Сахарову (судьба бюста Александра Грибоедова до сих пор не выяснена). Участникам освободительного движения и защитникам Родины – Ашоту Гуляну (Бекору), Христофору Иваняну, Анатолию Зиневичу, Юрию Погосяну. Революционным деятелям, большевикам – Степану Шаумяну, Александру Мясникяну, Александру Цатуряну. Судьба демонтированных скульптур официально неизвестна, но, учитывая продолжающуюся практику уничтожения армянского культурного наследия властями Азербайджана, весьма вероятно, что они будут полностью уничтожены», — сокрушаются они, намеренно не обозначив главного.

Но позвольте задать простой вопрос: какое отношение эти персонажи имеют к Азербайджану и почему мы на своей земле должны терпеть их присутствие?

Давайте, начнём со Степана Шаумяна — фигуры, мягко говоря, неоднозначной. Если с армянской стороны его представляют как «революционера», «деятеля», то для азербайджанцев он — организатор резни, палач, ответственный за гибель десятков тысяч азербайджанцев в 1918 году. Именно он был одним из главных инициаторов Бакинской резни, когда под прикрытием большевистских лозунгов была проведена массовая зачистка мусульманского населения. Убийства, грабежи, разрушения — вот истинное «наследие» Шаумяна.

Так называемый памятник Шаумяну на территории Азербайджана — это не культурное достояние, а плевок в лицо жертвам геноцида. И почему Азербайджан должен хранить у себя символы собственной трагедии?

Много ли на территории Армении памятников азербайджанцам? Правильно, ни одного. Если армянская сторона так ратует за «многонациональное культурное наследие», если она так озабочена судьбой культурных символов, почему тогда на всей территории Армении нет ни одного памятника азербайджанским гениям — Низами Гянджеви, Имадеддину Насими, Мухаммеду Физули? Эти поэты — не просто культурное наследие Азербайджана. Это жемчужины мировой литературы. Их творчество — достояние человечества. Они писали на азербайджанском, персидском, арабском, но были именно азербайджанцами по происхождению и духу.

Может ли кто-то привести пример памятника Низами в Ереване? Или школы, названной в честь Насими? Нет. Потому что за десятилетия независимости Армения сознательно вычищала любые следы азербайджанской культуры со своей территории. Миллион азербайджанцев были изгнаны из Армении в 1988–1991 годах. Их дома разрушены, мечети осквернены, кладбища сровнены с землёй. Где была забота о «многообразии» тогда?

Это правда, даже если звучит она слишком пафосно. Азербайджан не уничтожает, а восстанавливает. Но восстановление — это не значит сохранение символов чужой агрессии. Удаление памятников армянским большевикам и националистам — это не вандализм, это историческая справедливость. Никто не говорит о сносе армянских церквей, никто не притесняет исторические религиозные памятники. Речь идёт о людях, причастных к преступлениям против азербайджанского народа.

А вот армянская сторона годами практиковала откровенную культурную зачистку. О каких моральных претензиях может идти речь, если сама Армения не удосужилась даже формально сохранить следы азербайджанской культуры? Почему за всё время независимости в Армении не появилось ни одного музея, посвящённого азербайджанцам, которые веками жили на этих землях?

Подлинная культура — это то, что несёт свет, а не смерть. Подлинная культура не начинается с памятников палачам и идеологам насилия. Азербайджанская культура — это Низами, Насими, Физули, Узеиp Гаджибейли, Ахундов, Джалил Мамедкулизаде. Это наследие, которое выходит далеко за пределы Азербайджана и признано всем миром. А что представляют собой те, за кого цепляются сегодня в Ереване? Почему армянская интеллигенция не протестовала, когда их собственное государство уничтожало азербайджанское наследие?

Одним словом, вместо того чтобы лить крокодиловы слёзы по памятникам большевикам и националистам, армянской стороне стоит задуматься: почему на армянской земле нет следа от культуры своего соседа? Почему уничтожались мечети, закрывались школы, забывались имена великих азербайджанцев?

Ответ прост — потому что десятилетиями в Армении культивировалась политика культурной изоляции и исторической ревизии. И если сегодня кто-то действительно хочет говорить о сохранении культурного наследия, этот разговор должен начаться с признания правды и отказа от двойных стандартов.