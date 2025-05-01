Футбольная ассоциация Англии (FA) запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Запрет будет действовать с 1 июня.

«Мы понимаем, что это будет сложно для людей, которые просто хотят играть в игру, которая им нравится, в том гендерном отношении, в котором они себя идентифицируют. Мы связываемся с зарегистрированными трансгендерными женщинами, которые в настоящее время играют, чтобы объяснить изменения и то, как они могут продолжать участвовать в игре», — сказано в заявлении организации.