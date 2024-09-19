ООН: зимой в Украине могут быть отключения света до 18 часов в сутки

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В результате вражеских обстрелов в Украине серьезно повреждены или разрушены ключевые электростанции и объекты электропередачи. Зимой украинцев может ожидать отключения электроэнергии от 4 до 18 часов в сутки, некоторые регионы могут остаться без отопления, говорится в отчете миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине (ММПЧУ) опубликованном 19 сентября, передает УНН.

Как сообщается в отчете, в период с 22 марта по 31 августа 2024 года вооруженные силы РФ осуществили девять волн дальнобойных и хорошо скоординированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив или разрушив многочисленные объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Для полного восстановления и ликвидации этого ущерба понадобятся годы, что потребует значительных ресурсов как от государства, так и от частного сектора.

В ООН отметили, что гражданское население, вероятно, будет ощущать последствия этих атак в течение многих последующих месяцев или даже лет.

Следующей зимой, когда из-за низких температур потребность в электроэнергии возрастет, последствия этих ударов обострятся.

«Несмотря на значительные и дорогостоящие меры, которые принимает Украина для смягчения последствий, их недостаточно для компенсации потери генерирующих мощностей в этом году. Украинская электропередающая компания объявила в июне, что население ждет тяжелая зима с дефицитом электроэнергии более 30% из-за недостатка от трех до шести гигаватт электроэнергии в часы пик. Эксперты сообщили ММПЧУ, что этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки», – говорится в отчете миссии ООН.

Насколько гражданское население пострадает от последствий этих атак в течение предстоящей зимы зависит от нескольких факторов, указали в миссии ООН.

Хотя энергетические компании работают над восстановлением поврежденного оборудования, пока непонятно, сколько мощностей удастся восстановить до начала зимы. Масштабы отключения электроэнергии также будет в значительной степени зависеть от того, насколько холодной будет зима.

Также масштаб отключений будет зависеть от того, будут ли новые атаки российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру.

«Ежедневные отключения света в холодные месяцы оставят гражданское население без электричества, необходимого для обогрева домов, работы водяных насосов и обучения детей онлайн. Некоторые районы могут остаться без теплоснабжения», – говорится в отчете.

Отмечается, что оценка наиболее уязвимых к потере тепла регионов показала, что Харьковская и Сумская области наиболее подвержены этому из-за суровых зимних условий, высокой плотности населения, а также серьезных повреждений энергетической инфраструктуры.