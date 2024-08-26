Майк Тайсон мучается раздвоением личности

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Майк Тайсон переживает раздвоение личности. Об этом сообщил сам бывший абсолютный чемпион мира в тяжелейшем дивизионе.

По словам легендарного боксера, его альтернативное эго Железный Майк иногда возвращается к нему. Так случилось и в этот раз, во время подготовки к бою против блогера Джейка Пола.

«Я всегда проявляю осторожность, когда появляется он. Каждый раз, когда выпиваю или готовлюсь к драке, появляется Железный Майк и на меня одевают наручники. К сожалению, мне нужно бороться. Я бы хотел перестать быть таким человеком. Он преследует меня. Хочу, чтобы он умер, но Железный Майк продолжает возвращаться», – приводит слова Тайсона Boxing Kingdom.