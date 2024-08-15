Талибы отметили третью годовщину прихода к власти в Афганистане

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Талибы отметили третью годовщину возвращения к власти в Афганистане после вывода войск США и НАТО из страны, передаёт «24KZ».

По этому случаю на авиабазе Баграм состоялся военный парад. Там продемонстрировали бронетехнику, украшенную флагами. В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Талибан не выполнил свои обещания. В стране продолжают нарушать многие права человека, в том числе женщин и девочек, путём их дискриминации и порабощения. После прихода к власти талибов Афганистан погрузился в экономический кризис. Ситуация в стране усугубилась международными санкциями и отсутствием официального признания со стороны иностранных правительств.