Ильхам Алиев: Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам

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«Одним из стоящих перед нами приоритетных направлений является расширение транспортного коридора Восток-Запад», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что за счет дополнительных инвестиций Азербайджана годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся неотъемлемой частью Среднего коридора, увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, глава государства отметил: «Владеющий более 50 торговыми судами на Каспии Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам. С учетом роста объема грузоперевозок в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся еще шесть судов. В следующем году в Лачине будет сдан в эксплуатацию 9-й международный аэропорт страны. Пропускная способность международного торгового порта Алят будут расширены с 15 миллионов до 25 миллионов тонн».