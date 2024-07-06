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Ильхам Алиев: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

Ильхам Алиев: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

«XXI век должен стать веком процветания тюркского мира».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств, сообщает «Азертадж».

«Мы охватываем большое географическое пространство, в странах-членах наблюдается позитивная демографическая динамика, наш военный потенциал неоднократно доказывал себя на полях сражений. Наши богатые природные ресурсы, современная инфраструктура для их доставки, транспортные коридоры, соединяющие Среднюю Азию и Кавказ со средиземноморскими и черноморскими портами, наша богатая и древняя история и культура являются нашим величайшим достоянием. Приверженность наших народов традиционным ценностям и этническая общность тесно сплачивают наши страны. XXI век должен стать веком процветания тюркского мира», – отметил глава государства.

Так же президент сказал, что расширение связей с тюркскими странами, укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств являются приоритетным направлением внешней политики Азербайджана.

«Азербайджан всегда прилагал усилия во имя тесного сплочения тюркского мира, наращивания его политической, экономической и военной мощи, превращения в центр силы на глобальной арене», – отметил глава государства.

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