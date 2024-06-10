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Трудовые мигранты из Афганистана могут приехать в Россию

Трудовые мигранты из Афганистана могут приехать в Россию

Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, утверждает исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», – приводит его слова Национальное радио и телевидение Афганистана.

Умари заявил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также на переговорах с представителями Дагестана.

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