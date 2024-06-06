Зеленский отверг предложения о мире от Индонезии

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Индонезия продолжит убеждать президента Украины Владимира Зеленского пойти навстречу мирным переговорам для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны и избранный президент страны Прабово Субианто, передает РИА Новости.

По информации агентства ANTARA, 6 июня Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с украинским лидером на форуме «Диалог Шангри-Ла», который прошел в Сингапуре в минувшие выходные.

По словам Субианто, в ходе встречи он «пытался убедить Зеленского, предлагая услуги Индонезии, чтобы помочь добиться прекращения огня», однако тот «не согласился» с инициативой.

«Мы продолжим попытки», — заявил Субианто.