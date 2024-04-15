В Германии разрешили менять пол раз в год

246 Просмотров

Германский бундестаг принял закон о самоопределении личности, который упростит процедуру внесения в базу данных загсов сведений об изменении пола.

Он должен заменить закон о транссексуалах, действующий в ФРГ с 1981 года. пишет DW.

Отныне транссексуалы, интерсексуалы и небинарные люди, достигшие совершеннолетия, могут сменить свой пол, уведомив об этом загс. Закон от 1981 года требовал для изменения гендерной записи представить заключения двух психологов и судебное постановление. Подростки, достигшие 14 лет, могут подать уведомление в загс самостоятельно, без консультаций психолога, но с согласия родителей либо законных попечителей, причем в конфликтной ситуации решение принимает суд по делам семьи. Для детей младше 14 лет уведомление о смене пола и имени должны подать родители.

Как часто можно менять свой пол, в законе не оговорено: указано лишь, что подавать новое уведомление разрешено не ранее чем через год после подачи предыдущего. Для вступления новой гендерной записи в силу установлен трехмесячный срок.

В поддержку закона о самоопределении проголосовали 374 депутата бундестага, 251 высказался против, еще 11 воздержались Для его вступления в силу не требуется одобрение бундесрата – представительства федеральных земель.