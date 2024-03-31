Маркус Риттер разоблачил армянскую ложь (видео) |
ОЗА обвинила Армению в продолжении расистской политики |
Глава РКЦ надеется на мир между Арменией и Азербайджаном |
Пограничники задержали нарушителей границы, направляющихся из Ирана |
Эксперты осмотрели могилу в Ходжалинском районе (фото) |
У побережья Сумгайыта обнаружено тело ребенка |
Юсубов: Жаль, что большие страны были равнодушны к Ходжалинскому геноциду |
Ильхам Алиев обнародовал публикацию ко Дню геноцида азербайджанцев |
Ереван в очередной раз позабыл об уроках истории и принялся играть с огнем |
Главное Политика

Маркус Риттер разоблачил армянскую ложь (видео)

Маркус Риттер разоблачил армянскую ложь (видео)

Глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер высказался о том, как Минобороны Армении врет.

Речь идет о сообщении оборонного ведомства Армении от 25 августа прошлого года, где утверждалось, что ВС Азербайджана якобы открыли огонь по миссии ЕС. По словам Риттера, инцидент на самом деле произошел 15-го августа.

«Мы никогда не подвергались нападениям со стороны Азербайджана. Что же произошло в тот день? Мы были в сопровождении патруля, были на востоке Сотка. К полудню мы оказались в районе, где произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими солдатами. Командир патруля позвонил мне и сказал, что в данный момент мы находимся здесь, и там идет активная перестрелка, и спросил, должны ли мы там оставаться и понаблюдать за происходящим, или лучше уйти? Я спросил у него, подверглись ли вы нападению или нет? Он сказал, что нет, и все с ними хорошо. Тогда я им сказал оставаться на месте, и тогда мы вечером сообщим в Брюссель об инциденте со стрельбой. Через час они нам сказали, что продолжат патрулирование, и я им сказал, чтобы они продолжали патрулирование, и подошли к нему ближе к вечеру, чтобы подготовить доклад по той причине, что это была одной из тех редких ситуаций, когда мы действительно были очевидцами происходящего, не слишком далеко от инцидента», – заявил он.

«Примерно в 15:00 мне и моим сотрудникам позвонили из Европы, из СМИ и посольств. Они утверждали, что на нас напали, и хотели узнать об этом. Я сказал им, что на нас никто не нападал. Я отправил электронное письмо в посольство о том, что мы были в районе, где была стрельба, но она была не по нам. Потом мы узнали, что Министерство обороны Армении выпустило пресс-релиз, в котором было сказано о том, что мы подверглись нападению. Все СМИ были в шоке. Они звонили нам, были звонки из Брюсселя. Мы написали второй твит о том, что мы можем засвидетельствовать о том, что там была стрельба, а не то, что мы подверглись нападению», – добавил Риттер.

Теги:
Из этой рубрики
Маркус Риттер разоблачил армянскую ложь (видео)
Политика

Маркус Риттер разоблачил армянскую ложь (видео)

2024/03/31, 18:06
ОЗА обвинила Армению в продолжении расистской политики
Политика

ОЗА обвинила Армению в продолжении расистской политики

2024/03/31, 17:44
Мирзоян признал проблемы в отношениях Еревана с Москвой
Политика

Мирзоян признал проблемы в отношениях Еревана с Москвой

2024/03/31, 17:18
Глава РКЦ надеется на мир между Арменией и Азербайджаном
Политика

Глава РКЦ надеется на мир между Арменией и Азербайджаном

2024/03/31, 16:10
Виталий Кличко против уступок России
Политика

Виталий Кличко против уступок России

2024/03/31, 14:27
Ереван в очередной раз позабыл об уроках истории и принялся играть с огнем
Политика

Ереван в очередной раз позабыл об уроках истории и принялся играть с огнем

2024/03/31, 11:48
Пашинян: "Мы никогда на претендовали на территорию данных сел"
Политика

Пашинян: «Мы никогда на претендовали на территорию данных сел»

2024/03/30, 23:36
WSJ: зять Эрдогана Байрактар может стать его преемником на посту президента
Политика

WSJ: зять Эрдогана Байрактар может стать его преемником на посту президента

2024/03/30, 20:12
Организация тюркских государств о геноциде азербайджанцев
Политика

Организация тюркских государств о геноциде азербайджанцев

2024/03/30, 20:00