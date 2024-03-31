Маркус Риттер разоблачил армянскую ложь (видео)

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Глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер высказался о том, как Минобороны Армении врет.

Речь идет о сообщении оборонного ведомства Армении от 25 августа прошлого года, где утверждалось, что ВС Азербайджана якобы открыли огонь по миссии ЕС. По словам Риттера, инцидент на самом деле произошел 15-го августа.

«Мы никогда не подвергались нападениям со стороны Азербайджана. Что же произошло в тот день? Мы были в сопровождении патруля, были на востоке Сотка. К полудню мы оказались в районе, где произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими солдатами. Командир патруля позвонил мне и сказал, что в данный момент мы находимся здесь, и там идет активная перестрелка, и спросил, должны ли мы там оставаться и понаблюдать за происходящим, или лучше уйти? Я спросил у него, подверглись ли вы нападению или нет? Он сказал, что нет, и все с ними хорошо. Тогда я им сказал оставаться на месте, и тогда мы вечером сообщим в Брюссель об инциденте со стрельбой. Через час они нам сказали, что продолжат патрулирование, и я им сказал, чтобы они продолжали патрулирование, и подошли к нему ближе к вечеру, чтобы подготовить доклад по той причине, что это была одной из тех редких ситуаций, когда мы действительно были очевидцами происходящего, не слишком далеко от инцидента», – заявил он.

«Примерно в 15:00 мне и моим сотрудникам позвонили из Европы, из СМИ и посольств. Они утверждали, что на нас напали, и хотели узнать об этом. Я сказал им, что на нас никто не нападал. Я отправил электронное письмо в посольство о том, что мы были в районе, где была стрельба, но она была не по нам. Потом мы узнали, что Министерство обороны Армении выпустило пресс-релиз, в котором было сказано о том, что мы подверглись нападению. Все СМИ были в шоке. Они звонили нам, были звонки из Брюсселя. Мы написали второй твит о том, что мы можем засвидетельствовать о том, что там была стрельба, а не то, что мы подверглись нападению», – добавил Риттер.

