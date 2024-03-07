Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

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Спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева заявила, что захватившее власть в стране движение «Талибан» начало арестовывать афганских женщин за несоблюдение указа о ношении хиджаба.

«Де-факто власти Афганистана за последнее время еще более ограничили права женщин во всех сферах общественной жизни. Женщины, которые, как считается, не в полной мере соблюдают указ о ношении хиджаба, подвергаются арестам и задержаниям. Некоторые жительницы Афганистана боятся выходить на улицу», – сказала Отунбаева, выступая перед членами Совбеза ООН.

В начале января учрежденное талибами Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока начало активно проводить в жизнь изданный в апреле 2022 года указ о ношении хиджаба, арестовывая и заключая под стражу уличенных в его несоблюдении женщин и девушек. Эти аресты непропорционально сильно затронули жительниц городов, сообщает «Интерфакс».

«Недавние произвольные задержания за предполагаемые нарушения исламского дресс-кода стали дальнейшим нарушением прав человека и привели к неимоверной стигматизации женщин и девочек», – сообщила Отунбаева.

Она призвала де-факто афганские власти отменить введенные ограничения – «чем дольше они будут действовать, тем больше вреда они принесут».

По данным ООН, в Кабуле было задержано и помещено под стражу на несколько часов множество женщин и девушек. Миссия Организации зафиксировала заявления о жестоком обращении, лишении свободы без связи с внешним миром, требовании выкупа за освобождение.

Спецпредставитель генсека ООН в Афганистане напомнила, что талибы хотят международного признания их легитимности.

«Но они понимают, что это непросто, так как большое количество международных стандартов они не соблюдают. В правительстве есть те, кто понимает необходимость изменить такое положение дел, но кто-то выше говорит: «Нет, женщины и девушки должны оставаться в тени», – сказала Отунбаева.