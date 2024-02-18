Байден высказался о выводе отрядов ВСУ из Авдеевки

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Президент США Джо Байден прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки.

Он отрицательно ответил на вопрос журналистов, уверен ли он, что американская помощь поступит Украине до того, как страна потеряет контроль над другими территориями. Однако в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил уверенность, что Конгресс США в конце концов согласует выделение средств Киеву.

«На кону слишком многое»,— сказал господин Байден журналистам. Он назвал «абсурдным» и «неэтичным» отказ от поддержки Украины, когда у нее заканчиваются боеприпасы.