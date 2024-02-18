Начался визит Парвиза Шахбазова в США |
Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене |
В боях за Авдеевку Россия потеряла в общей сложности 47 тысяч человек |
Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation (фото, видео) |
Зеленский благодарит Алиева (видео) |
Ильхам Алиев встретился с Зеленским (видео) |
По инициативе немецкой стороны прошла встреча Алиев-Пашинян (видео) |
Блинкен надеется на продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном |
Алиев и Шольц сели за стол переговоров (фото, видео) |
Главное Мир

Байден высказался о выводе отрядов ВСУ из Авдеевки

Байден высказался о выводе отрядов ВСУ из Авдеевки

Президент США Джо Байден прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки.

Он отрицательно ответил на вопрос журналистов, уверен ли он, что американская помощь поступит Украине до того, как страна потеряет контроль над другими территориями. Однако в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил уверенность, что Конгресс США в конце концов согласует выделение средств Киеву.

«На кону слишком многое»,— сказал господин Байден журналистам. Он назвал «абсурдным» и «неэтичным» отказ от поддержки Украины, когда у нее заканчиваются боеприпасы.

Теги:
Из этой рубрики
Байден высказался о выводе отрядов ВСУ из Авдеевки
Мир

Байден высказался о выводе отрядов ВСУ из Авдеевки

2024/02/18, 10:43
Мигранты устроили в Гааге беспорядки, полиция применила спецсредства (фото, видео)
Мир

Мигранты устроили в Гааге беспорядки, полиция применила спецсредства (фото, видео)

2024/02/18, 10:27
Трамп констатировал развал США
Мир

Трамп констатировал развал США

2024/02/18, 09:14
Февраль 2024 года может стать самым жарким в истории
Мир

Февраль 2024 года может стать самым жарким в истории

2024/02/18, 01:02
Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС
Мир

Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС

2024/02/18, 00:49
Зеленский и Байден созвонились и обсудили ситуацию на поле боя
Мир

Зеленский и Байден созвонились и обсудили ситуацию на поле боя

2024/02/18, 00:34
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Мир

Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки

2024/02/18, 00:17
Белый дом назвал сдачу украинцами Авдеевки результатом бездействия Конгресса
Мир

Белый дом назвал сдачу украинцами Авдеевки результатом бездействия Конгресса

2024/02/17, 23:52
Чехия нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов
Мир

Чехия нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов

2024/02/17, 23:20