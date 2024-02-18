Зеленский и Байден созвонились и обсудили ситуацию на поле боя

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Президент Владимир Зеленский побеседовал по телефону с лидером США Джо Байденом. Лидеры двух государств обсудили фронт и ситуацию в американском Конгрессе вокруг помощи Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал украинского президента.

«Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США. Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности», – рассказал Зеленский после разговора с Байденом.

Кроме того, по словам президента, он договорился с Байденом поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.