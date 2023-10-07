ХАМАС: Это ответ на жестокость против палестинцев

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Военная операция группировки в Израиле является ответом на жестокость, с которой палестинцы сталкивались на протяжении десятилетий.

Об этом заявил представитель ХАМАС Халед Кадоми.

«Мы хотим, чтобы международное сообщество прекратило зверства в Газе, в отношении палестинского народа, наших святых мест, таких как Аль-Акса. Все это является причиной начала этой битвы», – сказал Кадоми.

На вопрос о том, не брал ли ХАМАС в заложники израильских солдат и гражданских лиц, Кадоми ответил: «Они не заложники. Они – военнопленные».