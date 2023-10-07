Омбудсмен Алиева: Минный террор Армении продолжает угрожать жизням |
Мишель позвонил президенту Алиеву |
Израиль отбил базу на юге страны |
Азербайджан осудил насилие в зоне израильско-палестинского конфликта |
Гаджиев обвинил Ереван в минном терроре |
Израильские войска зачищают захваченные врагом города |
Еще один наблюдательный пост российских миротворцев свернут в Карабаха |
В Баку рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль осудила широкомасштабные атаки на Израиль |
«Исламский джихад»: Цель операции ХАМАС – захват заложников (видео) |
Главное Армия

Израильские войска зачищают захваченные врагом города

Израильские войска зачищают захваченные врагом города

Армия обороны Израиля зашла во все города на границе с Сектором Газа, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, на брифинге спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил гибель израильских солдат в боях с террористами. На юге продолжаются боевые действия в 22 очагах, в том числе в Беери и Офакиме, откуда были сообщения о заложниках.

Число заложников и убитых солдат не сообщается.

По его словам, войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа и работают над зачисткой каждого из них. К самой границе перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к 31-му батальону.

Теги:
Из этой рубрики
Израиль отбил базу на юге страны
Армия

Израиль отбил базу на юге страны

2023/10/07, 22:01
Израильские войска зачищают захваченные врагом города
Армия

Израильские войска зачищают захваченные врагом города

2023/10/07, 20:34
Еще один наблюдательный пост российских миротворцев свернут в Карабаха
Армия

Еще один наблюдательный пост российских миротворцев свернут в Карабаха

2023/10/07, 20:25
Politico: Атака ХАМАС - провал разведки Израиля
Армия

Politico: Атака ХАМАС – провал разведки Израиля

2023/10/07, 20:14
В Баку подошли к концу КШУ Eternity-2023 (фото, видео)
Армия

В Баку подошли к концу КШУ Eternity-2023 (фото, видео)

2023/10/07, 13:53
ВВС Израиля наносят удар по Сектору Газа (видео)
Армия

ВВС Израиля наносят удар по Сектору Газа (видео)

2023/10/07, 12:46
Министры обороны Азербайджана и Казахстана понаблюдали за учениями (фото, видео)
Армия

Министры обороны Азербайджана и Казахстана понаблюдали за учениями (фото, видео)

2023/10/07, 12:44
Израиль проводит КТО в Газе
Армия

Израиль проводит КТО в Газе

2023/10/07, 11:43
ISW: Украинские войска продвигаются на запад Запорожской области
Армия

ISW: Украинские войска продвигаются на запад Запорожской области

2023/10/07, 11:06