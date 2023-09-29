«Реализация программы «Великого возвращения» – задача номер один». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)

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29 сентября в рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023», проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в Зангилане состоялась церемония открытия 2-го Национального градостроительного форума на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством», сообщает «Азертадж».

На мероприятии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Предлагаем вашему вниманию полный текст его речи,

Добро пожаловать в Зангилан! Приветствую вас в этом древнем регионе Азербайджана, Восточном Зангезуре, который в настоящее время полностью реконструируется вместе с Карабахским регионом Азербайджана.

Хотел бы выразить свою благодарность всем нашим гостям. Сегодня на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме присутствуют гости из 53 стран — почти 200 зарубежных гостей, а общее число участников форума насчитывается 400 человек. Это является отражением нашей дружбы и нашей общей заинтересованности в том, чтобы увидеть полностью разрушенные во время оккупации территории восстановленными.

Хочу также выразить особую благодарность госпоже исполнительному директору за постоянную поддержку наших инициатив и ценные рекомендации в области градостроительства. Мы отстраиваем города и села с нуля, поэтому нам необходимо применять современные технологии и создавать максимально возможные условия для бывших переселенцев, которые уже возвращаются.

В прошлом году, год назад, мы проводили первый Национальный градостроительный форум в городе Агдам, который был также полностью разрушен. Сейчас там также ведутся крупномасштабные строительные работы.

Зангилан стал первым из освобожденных районов, который принял первых бывших вынужденных переселенцев. Весной прошлого года состоялось торжественное открытие «умного» села Агалы, и вот уже люди, их семьи живут свободно и счастливо. Во время моих частых посещений Агалы до и после возвращения жителей я убедился, насколько возвращающиеся люди глубоко связаны со своими корнями. Вернулось молодое поколение, представители которого никогда не видели своей родины из-за тридцатилетней оккупации. Вернулись их дети. Это говорит о том, что азербайджанский народ глубоко связан со своими корнями, и все бывшие беженцы ждали того времени, когда наша земля будет свободна и у них появится возможность вернуться. Армения лишила их этой возможности на целых 30 лет. Но три года назад мы положили конец оккупации.

Теперь в Зангилане проводится международное мероприятие. Вчера состоялось официальное открытие этого недавно построенного Конгресс-центра. Кроме того, в разных частях Зангиланского района идут активные строительные работы. Как я уже упоминал, первое «умное» село — Агалы — находится в Зангиланском районе. Мы вкладываем большие средства в инфраструктуру Зангилана. Утвержден генеральный план города. Уже реализуется несколько проектов по строительству жилья. Надеюсь, в 2025 году, а может быть, и раньше, в город Зангилан вернутся первые жители.

Мы рассматриваем Зангилан как важный транспортный пункт из-за его географического расположения и потому, что он находится на транспортных коридорах. Поэтому строительство международного аэропорта в Зангилане стало одним из важных факторов развития региона, также облегчающим доступ людей. Уверен, что в будущем здесь будет также много иностранных туристов, поскольку Зангилан — один из красивейших уголков Азербайджана. И все это благодаря зеленым холмам и горам, рекам и озерам, уникальной экосистеме Зангилана. Это действительно большое сокровище для нас. Поэтому я уверен, что со временем он станет одним из самых привлекательных туристических направлений Азербайджана.

Международный аэропорт в Зангилане является вторым по счету аэропортом, который мы построили на освобожденных территориях. Третий строится в Лачине и будет открыт в течение двух лет.

Одновременно мы восстанавливаем существовавшее в советское время железнодорожное сообщение, так как в период оккупации железная дорога была разобрана армянскими оккупационными войсками. Сегодня строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана находится в активной фазе реализации. Очень скоро строительство этой важной части транспортного коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с Ираном, Турцией и далее с Европой, будет завершено. Таким образом, Зангилан станет важным транспортным пунктом, поскольку там строятся аэропорт, железная дорога, шести- и четырехполосная автомагистраль от Баку до Зангилана и до всех других пунктов назначения. В общей сложности ведется строительство более 2 тыс. километров дорог и магистралей. То есть это крупномасштабное строительство. Для каждого района освобожденных территорий Азербайджана составлен свой генеральный план.

В Зангилане реализуется не только пилотный жилищный проект, но и пилотный сельскохозяйственный проект — совместное предприятие азербайджанских и турецких компаний Агропарк «Дост», что в переводе означает «друг». Оно уже функционирует. Думаю, что Зангилан внесет большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, потому что уже завезено 6 тысяч голов крупного рогатого скота породы ангус, а общее количество голов будет доведено до 10 тысяч. Учитывая, что на этой территории много пастбищ, особенно в Лачинском и Кяльбаджарском районах, которые всегда были животноводческими районами, потенциал в этом отношении огромный.

И, конечно, занятость, потому что возвращающиеся на родину люди должны быть трудоустроены. Для этого у нас есть специальная программа по трудоустройству, которая является частью программы «Великого возвращения». В нее включено решение вопросов, связанных с самозанятостью, выдачей фермерам льготных кредитов и, конечно, социальной инфраструктурой. В Зангилане уже есть школа. В городе строится большая школа. Строительство мечети в Зангилане находится на завершающей стадии. Она строится рядом с древней мечетью, которая была разрушена армянскими оккупационными войсками в период оккупации вместе с другими 65 мечетями из 67 существовавших. Точнее, 65 из них были разрушены полностью, две — частично. Это еще одно свидетельство урбицида и культуроцида против Азербайджана. А сейчас, когда на эти земли вернулись их владельцы, истинные владельцы, мы видим бурное развитие. Программа «Великого возвращения» предусматривает восстановление всех освобожденных территорий. И не просто восстановление, а восстановление на основе современных технологий — концепции «умных» городов и сел с использованием самых современных образцов градостроительства.

С момента окончания Второй Карабахской войны и по сей день на восстановление освобожденных территорий из азербайджанского бюджета было потрачено 7 млрд долларов. Минимальный бюджет, который мы планируем на следующий год и который скоро будет обсуждаться в нашем парламенте, составляет 2,4 млрд доллара. Могу сказать, что все эти проекты Азербайджан реализует за свой счет. Мы не получали никакой финансовой помощи, никакой поддержки, кроме как от двух братских стран – Узбекистана и Казахстана. Президенты этих стран были очень щедры, подарив нам школу и центр искусств в городе Физули. Один из них уже был открыт в прошлом месяце.

Иными словами, Азербайджан несет огромное финансовое бремя. Но реализация программы «Великого возвращения» является задачей номер один для нас.

Пострадавшие от армянской агрессии люди жили в тяжелых условиях. Они пережили моральный стресс, их лишили законного права вернуться на родные земли, посетить кладбища. Кстати, большинство этих кладбищ также уничтожено армянскими оккупационными силами. Эти люди 30 лет ждали возможности вернуться. И эту возможность им обеспечила Вторая Карабахская война, закончившаяся славной Победой Азербайджана. А теперь они ждут, чтобы мы как можно скорее вернули их.

Реализация программы «Великого возвращения» уже позволила начать возвращение бывших вынужденных переселенцев в города Лачин и Физули, села Агалы, Талыш и Забух. В целом уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел. Завершена закладка фундаментов около тридцати сел. В ближайшие годы начнутся широкомасштабные работы по строительству жилья, в том числе в городе Шуша и других городах. Это одна часть программы.

Другой ее частью является, конечно, инфраструктура. Например, вчера здесь, в Зангилане, я присутствовал на открытии новой гидроэлектростанции мощностью 10 МВт. Через полгода объем производства гидроэлектроэнергии будет доведен до 40 МВт. На сегодняшний день на освобожденных территориях производится 90 МВт гидроэлектроэнергии. Не говоря уже о том, что мы подключили все освобождённые территории к электрической системе Азербайджана. Теперь она полностью интегрирована. В целом, к концу этого года гидроэнергетический потенциал освобожденных территорий составит 170 МВт, а к концу 2024 года – 270 МВт, что является существенной поддержкой нашей «зеленой» повестке дня. Потому что потенциал «зеленой» энергии на территории Восточного Зангезура и Карабаха составляет 10 тыс. МВт, включая энергию воды, Солнца и ветра. Кстати, это лишь небольшая часть потенциала Азербайджана, так как только потенциал ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт. Таким образом, скоро Азербайджан превратится в страну, которая будет экспортировать «зеленую» энергию, включая «зеленый» водород. Этот потенциал не только оценен, у нас есть не только практически полная карта потенциала, но также будут реализованы проекты, связанные с солнечной энергией. Надеюсь, в следующем году в соседнем Джебраильском районе начнет строиться солнечная электростанция мощностью 240 МВт.

Итак, в нашу повестку дня входят вопросы, связанные с энергетическим потенциалом, транспортом и, конечно, жилищными проектами. Мы абсолютно уверены, что сможем выполнить поставленные задачи и переселить в ближайшие три года более 100 тыс. бывших вынужденных переселенцев. Кстати, на сегодняшний день уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек.

И еще хочу обратить ваше внимание на то, что пострадавшие от армянской оккупации переселенцы на протяжении 30 лет жили в разных частях Азербайджана. Правительство пыталось заботиться о них. Ежегодно мы выделяли минимум от 300 до 500 млн долларов на строительство нового жилья для этих людей. Более 300 тыс. из них были переселены в новые дома с достойными условиями для жизни. Тем не менее, когда наши земли были освобождены, мы провели среди них опрос, и абсолютное большинство этих людей решили вернуться. Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны – Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села. Поэтому, думаю, что это тоже надо изучать и оценивать. Сейчас все говорят об урбанизации, в том числе и в Азербайджане. Мы сталкиваемся с этой проблемой на протяжении многих лет: люди уезжают из сел в большие города, ибо там больше возможностей для трудоустройства и жизни. Но сейчас, в то же время, мы наблюдаем обратное. Мы видим поток из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, из городов в села. Это, прежде всего, показывает, насколько азербайджанский народ предан своей родине. Они хотят жить на земле своих предков.

Думаю, что сегодня здесь, в Зангилане, а в последующие дни в продолжение форума в Баку будут обсуждаться не только вопросы обмена опытом в области городского планирования и развития, но и будущее региона, то, каким мы видим его будущее. Я просто хочу обратить на это ваше внимание. Мы подвергались этническим чисткам, оккупации и уничтожению территорий на протяжении целых тридцати лет. Миллионы азербайджанцев, в том числе более 200 тыс. человек с территории сегодняшней Армении, были лишены своих домов. Наши села и города были разрушены. В течение трех десятилетий оккупационные силы не позволяли нам вернуться, фактически блокируя все усилия международного сообщества по поиску путей для мирного урегулирования конфликта. Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесконечных и, как мы видим, бесполезных переговоров, которые привели к нулевому результату. А если мы посмотрим на страны, спонсировавшие эти переговоры, то можно легко увидеть, что решение было бы найдено, если бы они этого захотели. Потому что сопредседателями бывшей Минской группы, которая имела мандат на прекращение оккупации, являлись три постоянных члена Совета Безопасности ООН, три ядерные державы. Минская группа была как бы ответвлением ОБСЕ. Но в то же время у нас была правовая основа. У нас имелись резолюции Совета Безопасности ООН. Четыре из них требовали немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции были приняты в 1993 году. Но они не были выполнены из-за отсутствия политической воли. Понятно, что Армения не хотела разрешения конфликта. Они хотели просто сохранить статус-кво, оставить его без изменений. Хотели, чтобы наши земли навсегда остались под их контролем. И они строили незаконные поселения, в том числе и в Зангилане. Может быть, в Зангилане это происходило не так бурно, как в Лачине, Кельбаджаре и Шуше, где были тысячи незаконных поселенцев, приехавших из армянской диаспоры Ближнего Востока и других стран.

Таким образом, своими преступлениями Армения нарушала все правила и нормы международного права. Согласно Женевским конвенциям, незаконное заселение считается преступлением. Но международное сообщество не ввело против них санкции, даже публично не обвинило их. Оно даже прямо не призывало их вывести войска с нашей территории.

Поэтому начало Второй Карабахской войны объясняется не только оккупационной политикой Армении, но и невежеством со стороны стран, которые имели мандат на содействие достижению мира путем переговоров. И этот мир был достижим. Азербайджан всегда был очень конструктивен за столом переговоров. Мы 28 лет ждали восстановления справедливости. Но потом нам пришлось самим восстанавливать ее в течение 44 дней. И мы это сделали. Сорокачетырехдневная война 2020 года была неизбежной. Во-первых, по причинам, о которых я уже говорил. Во-вторых, потому что Армения хотела навсегда заморозить существующую тогда ситуацию, предполагая, что новые поколения азербайджанцев не будут думать о Карабахе. Но они ошиблись. Сегодня в школах Агалы, Физули, Лачина, Забуха и Талыша учатся сотни детей из семей бывших переселенцев, которые никогда не видели этих мест. Но они там есть. Потому что никто не в силах стереть из памяти азербайджанского народа память о наших землях и нашей истории. Было ясно, что Армения хотела держать ситуацию под своим, как они думали, контролем. Она не хотела ни войны, ни мира; лишь бесконечные переговоры без результата. Вместе с тем в течение последних нескольких лет исчезли и надежды, возложенные на новое армянское правительство.

Что касается предыдущих правительств, то там ситуация была более или менее ясной. В течение двадцати лет Арменией управлял криминальный режим военных преступников, среди которых было два президента Армении, участвовавших в Ходжалинском геноциде, за что должны быть привлечены к ответственности. Они участвовали в разграблении и разорении наших земель. В течение двадцати лет они фактически пытались применить ту же тактику, которую они использовали на наших оккупированных территориях, и в Армении. Вот почему сейчас они сталкиваются с ненавистью и со стороны армянского народа.

Но, к сожалению, надежды на нынешнее правительство Армении тоже были преувеличены, ибо если бы оно хотело прийти к миру с Азербайджаном, то это было бы достижимо, и Азербайджан был готов к этому. Международные посредники тоже знают об этом. И бывшие сопредседатели Минской группы прекрасно знают, что мы были готовы найти мирное решение, основанное на восстановлении нашей территориальной целостности и защите прав и безопасности армянского меньшинства. Мы готовы к этому и сейчас. И теперь — после победы в войне и после военной операции, проведенной десять дней назад, — мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, отраженных в международных конвенциях, которые Азербайджан подписал в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами.

Но, возвращаясь к ситуации перед Второй Карабахской войной, думаю, что армянское правительство упустило свой шанс. Они недооценили нас, переоценили себя и свои планы по использованию против нас внешней военной поддержки. Но они просчитались. Было ясно, что Азербайджан воюет на своей территории. Кстати, это было наше законное право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН. Право, которым Азербайджан воспользовался три года назад, заставив Армению капитулировать. А что было потом? Почти сразу же после этого мы вновь инициировали начало мирных переговоров для страны и для народа, пострадавших от войны, ненависти и геноцида. Предложение мира было действительно сильным политическим ходом. Затем мы предложили создать армяно-азербайджанские комиссии по делимитации границ. Но Армения не дала положительного ответа. И, кстати, мирные переговоры не способствовали какому-либо прогрессу. Хотя это можно было бы сделать в течение трех лет. И вновь просчеты и опора на иностранных сторонников привели их к очередной сложной ситуации. А риторика армянских государственных чиновников, в том числе и высокопоставленных, которые теперь пытаются обвинить нас в том, чего мы никогда не делали, была очень четкой. В 2019 году нынешний лидер Армении объявил в Ханкенди, что Карабах — это Армения, и точка. И на этом переговорный процесс закончился. Другими словами, это была красная линия, которую не следовало переходить. Никто до этого не высказывался в такой манере. Это фактически положило конец перемирию, ибо не было смысла вести какие-либо переговоры, когда армянский лидер открыто заявлял, что международно признанная часть Азербайджана принадлежит Армении. О каких переговорах могла идти речь? Но, тем не менее, мы посчитали это вероятной политической ошибкой. У нас все еще оставались надежды. Дальше — больше. Министр обороны Армении заявил, что Армения готова к новой войне с нами за новые территории. То есть они пугали нас новой оккупацией. Видимо, им было недостаточно 20 процентов оккупированных территорий Азербайджана. Они хотели большего. В их планах было приехать в Баку и окунуться в воды Каспия. Они планировали въехать в Баку на танках. Да, армянские танки действительно находятся в Баку, но уже в Парке военных трофеев. Так что было много просчетов, они слишком недооценили Азербайджан, его волю, потенциал и силы. И это привело к серьезной катастрофе для региона.

И все же шанс нормализовать отношения с Арменией после Второй Карабахской войны был. Но для этого нужно было отбросить все свои территориальные претензии и перестать делать противоречивые заявления. С одной стороны, армянский лидер признавал территориальную целостность Азербайджана, а с другой стороны, 2 сентября направил поздравительное письмо так называемой «Нагорно-Карабахской Республике», которой на самом деле не существует в качестве независимого государства. Как можно совместить эти два действия? Это означает, что после трех лет бесславного поражения армянской армии, когда, по данным самих же армян, у них насчитывалось более 12 тыс. дезертиров, которые бежали с наших территорий как спринтеры, у них снова появились территориальные претензии.

То есть они в очередной раз пересекли красную линию – я уже потерял счет пересеченным ими красным линиям. А девятого сентября 22 депутата так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» избрали так называемого президента Нагорного Карабаха. И, что этот человек сказал в своей так называемой инаугурационной речи? Что они будут «бороться за статус». И что это означало? И как мы должны были реагировать? Могли ли мы это терпеть? Конечно, нет. Все, что произошло десять дней назад, — это результат безответственной политики премьер-министра Армении и спонсируемых им сепаратистов в Нагорном Карабахе.

Антитеррористические мероприятия длилась менее суток. И чем они закончились, теперь знают все. Разве мы продолжили? Нет, мы остановились. У нас не было намерений продолжать. Если бы мы хотели продолжить, то нетрудно догадаться, где мы могли бы остановиться, если вообще решили бы остановиться. Но мы этого не сделали. У нас нет такого намерения. Мы признаем территориальную целостность Армении, заявляем об этом и делаем это со всей ответственностью. Если бы у нас были другие намерения, то 20 сентября операция не прекратилась бы. Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение. Мы терпеливы, но тверды, и мы можем доказать свою правоту. Не потому, что у нас есть сила, а потому, что правда на нашей стороне.

Поэтому сейчас, после того, что произошло 20 сентября, настало время сесть вместе командам из Азербайджана и Армении и поработать над проектом мирного соглашения. Я думаю, что после 20 сентября, когда Азербайджан восстановил свой суверенитет, будет легче найти решение и как можно скорее подписать мирный договор. А после этого, или параллельно с этим, активно работать над делимитацией границ и положить конец длительному противостоянию. Мы в Азербайджане хотим мира. Думаю, то, что мы видим здесь, в Зангилане, свидетельствует о том, что мы хотим мира. Мы хотим восстановить страну, переселить сюда наших бывших переселенцев и жить мирно. Мы хотим мира на Кавказе, и он достижим. А выбор должна сделать Армения.

8 ноября 2020 года, когда наша армия освободила Шушу, эта победа фактически была символом нашей воли. Через два дня после того Армения капитулировала и Азербайджан положил конец оккупации. 23 апреля этого года мы установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией в Лачинском районе, что позволило нам полностью восстановить свою территориальную целостность и обеспечить полный контроль над своими границами. А 20 сентября этого года мы восстановили свой суверенитет. Таким образом, на нашей земле больше нет никаких серых зон, никаких незаконных объектов, никакого сепаратизма. Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народа, а также готовности азербайджанского правительства к миру с Арменией является хорошим сигналом для всех тех, кто все еще думает о реванше, все еще живет реваншистскими идеями. Им следует отказаться от всего этого. Также, как это случилось 20 сентября. Что тогда мы сказали сепаратистам, армянской армии в Карабахе? Мы сказали им сложить оружие, разоружиться и уйти. И произошло то, что произошло. Так что мы свое слово держим.

Уверен, что если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие после того провокационного заявления, что «Карабах – это Армения», сделанного премьер-министром Армении в 2019 году, вплоть до 20 сентября, то мир не за горами. Именно так мы видим будущее Южного Кавказа, будущее всего региона. Думаю, наши соседи и международные акторы будут видеть только конструктивный подход с нашей стороны.

Дорогие гости, дорогие друзья, еще раз приветствую вас в Восточном Зангезуре, в Зангилане! Желаю форуму успехов! Спасибо.

