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Байрамов выступил на заседании СМИД ОТГ

Байрамов выступил на заседании СМИД ОТГ

22 сентября в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. (ОТГ).

Министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворением своим участием во встрече и поблагодарил министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана за организацию встречи на высоком уровне и гостеприимство, проявленное в «Турецком доме» в Нью-Йорке.

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