Мировые СМИ широко осветили обращение президента Алиева к народу

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Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу, с которым он выступил 20 сентября, широко освещалось в прессе ряда стран мира. Об этом сообщает «Азертадж».

На влиятельных телеканалах A Haber, TRT Haber, CNN Türk, TV 100, в газетах Yeni Şafak, Takvim, Beyaz qazete, Star, Yeni çağ, Haber vitrini, на Ensonhaber.com и в других электронных изданиях Турции до внимания читателей доводятся прозвучавшие в обращения мысли главы государства. В сообщениях приводятся высказывания президента Ильхама Алиева о террористических актах и провокациях, совершенных незаконными формированиями армянских вооруженных сил против Азербайджана, а также гибели военнослужащих и гражданских лиц в результате минного террора.

Особо подчеркиваются слова президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан дал Армении надлежащий ответ. Привлекается внимание к заявлению главы государства о том, что азербайджанская армия, проявив высокий профессионализм, наносила удары только по военным целям, не брала на прицел гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, цитируется высказывание президента Азербайджана «Профессионализм, технические возможности нашей армии, всех Вооруженных сил позволили нам с честью выполнить эту задачу».

Турецкие СМИ также отвели особое место прозвучавшим в обращении президента Ильхама Алиева месседжам армянским жителям Карабаха. Они подчеркивают слова главы государства о том, что, несмотря на все несправедливости, все преступления, совершенные криминальным армянским режимом, Азербайджанское государство и народ никогда не обвиняли в этих преступлениях армянский народ.

В статьях делается ссылка на высказывание главы государства о том, что после сдачи криминального режима хунты этот очаг напряженности, это осиное гнездо уже остались в истории, что проживающее в Карабахе армянское население тоже, наконец, сможет спокойно вздохнуть. До внимания доводится следующий месседж армянскому населению: «Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане. Просто армянские националисты, военные преступники, так называемые «лидеры» Армении и Карабаха взяли этих людей в заложники и отравили им мозги. Они выдумывали несусветную ложь об Азербайджане и азербайджанском народе, забили этой ложью им мозги, отравили их мозги. Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды».

Антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе, и обращение президента Ильхама Алиева к народу 20 сентября находятся в центре внимания и российской печати.

В материалах агентства ТАСС приводится высказанное президентом Ильхамом Алиевым в обращении к народу мнение о том, что после антитеррористических мероприятий ситуация в регионе изменится, после падения криминального режима источник напряженности остался в прошлом. Агентство доводит до внимания слова главы государства о том, что Азербайджанская армия профессионально выполнила поставленную задачу, проявила героизм и отвагу. Кроме того, делается акцент на словах президента Ильхама Алиева о том, что он дал военнослужащим поручение защищать мирное население, чтобы оно не оказалось под ударом.

Издание «Газета.ру» пишет, что Азербайджан в ходе антитеррористических мероприятий достиг поставленных целей. Газета напоминает, что Азербайджан начал антитеррористические мероприятия после масштабных провокаций и вывел армянские войска со своей территории.

Телеканал НТВ цитирует слова президента Азербайджана о том, что проведенные в Карабахе мероприятия абсолютно легитимны, законны и справедливы. В материале отмечается, что незаконные вооруженные формирования будут полностью разоружены, а конфискованная у них техника будет уничтожена.

Агентство РБК отводит широкое место обращению президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу, делая акцент на словах главы государства о том, что армянское население Карабаха скоро увидит поворот к лучшему. Агентство довело до внимания читателей мнение президента Ильхама Алиева о том, что «у нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды».

Интернет-издание Life отмечает, что в результате локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан всего за один день выполнил поставленные задачи. Цитируя президента Азербайджана, издание пишет, что террористы еще раз осознали, что на их провокации будет дан достойный ответ.

Газета «Коммерсант» широко осветила обращение президента Ильхама Алиева к народу. Издание обращает внимание на его высказывание о политической компетентности правительства Армении и о том, что это положительно скажется на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. В другом материале издания отмечается, что после нынешних антитеррористических мероприятий в регионе Южного Кавказа возникает новый центр силы. Это Азербайджан и Турция. В этот район пойдут инвестиции, в том числе и западные. «Вопрос только в том, кто будет устанавливать правила игры и, соответственно, получать основные дивиденды — как политические, так и экономические. Кажется, что ответ следует искать в Баку или в Анкаре», – подчеркивается в статье.

Успешное завершение проведенных Азербайджанской армией локальных антитеррористических мероприятий нашло отражение и в иранской прессе. В материалах, размещенных на сайтах иранских информационных агентств Ghatreh, Fardanews, Ecoiran, IRNA, Mehr и др., сообщается, что Азербайджанская армия в течение 24 часов осуществила локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе.

В материалах приводятся цитаты из обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу. Отмечается, что Азербайджан, достигнув поставленной цели, восстановил свой суверенитет. Президент Ильхам Алиев отдал приказ Армии об обеспечении защиты гражданского населения во время антитеррористических мероприятий. В публикациях подчеркивается, что президент Ильхам Алиев гарантировал безопасность и защиту прав армянского населения Карабаха.

Выступление президента Ильхама Алиева и сделанные им заявления находились в центре внимания грузинских СМИ. Грузинские информационные порталы interpressnews.ge, netgazeti.ge, frontnews.ge, newposts.ge, ghn.ge, apsny.ge, kavkasiya.com, qafqazturk.com, palitranews.ge, ambebi.ge, 24news.ge, aktual.ge, interpress.ge, newsday.ge, realnews.ge, а также телеканалы 1tv.ge, maestro.tv, «Пирвели» и «Рустави-2» представили своей аудитории заявления президента Азербайджана на азербайджанском, русском и грузинском языках. Особо отмечались высказывания президента Азербайджана о том, что отныне армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе, будут жить в мире, о развитии региона, о том, что никто не вправе говорить с Азербайджаном на языке ультиматума, о возникновении новой ситуации в регионе. В целом, в грузинской прессе опубликовано более 50 материалов, посвященных обращению президента Азербайджана.

Венгерские СМИ также широко осветили локальные антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе Азербайджана. Политический обозреватель Андраш Рачин в своей публикации на 444.hu представил хронологию событий, приведших к решению центральной власти Азербайджана о нейтрализации остатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана. Автор отметил, что в зоне проведения антитеррористических мероприятий находились незаконные вооруженные формирования, контролируемые официальным Ереваном.

«Формально было заявлено о достижении прекращения огня при посредничестве Москвы, однако по сути это была капитуляция», – отметил в своей статье А.Рачин. Вкратце изложив основные положения договоренности, автор напомнил, что в четверг в Евлахе «состоится встреча между центральным правительством Азербайджана и армянскими жителями».

Материалы об антитеррористических мероприятиях, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе, и восстановлении нашим государством своего суверенитета на этих территориях опубликованы и в средствах массовой информации арабских стран.

Статья в газете «Аль-Ахрам» содержит основные моменты из обращения президента Ильхама Алиева к народу 20 сентября. До сведения читателей доводится, что после очередного минного теракта, совершенного армянскими диверсионно-разведывательными группами в Карабахе, были приняты надлежащие меры. Все поставленные задачи выполнены всего за один день. В результате начала и успешного завершения антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет.

В статье под заголовком «Азербайджан восстановил свой суверенитет в Карабахе», опубликованной в издании «Аль-Васат» приведены цитаты из обращения президента Ильхама Алиева к народу. В публикации отмечается, что в своем обращении к народу президент Ильхам Алиев рассказал об успешных антитеррористических мероприятиях, начале процесса вывода незаконных армянских вооруженных формирований, о том, что они, сложив оружие и сдавшись, приняли условия Азербайджана. Арабоязычные читатели проинформированы о том, что начало антитеррористических мероприятий было обусловлено провокациями армянских незаконных вооруженных формирований, в том числе минным терроризмом, повлекшим гибель азербайджанских военных и гражданских лиц.

В материале, опубликованном на информационном портале Аrab.48, отмечается, что вследствие антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил суверенные права на своей территории, армянские незаконные вооруженные формирования сложили оружие и сдались, а сепаратистский режим в Ханкенди принял все условия Баку. В статье также отражены мысли президента Ильхама Алиева о реинтеграции жителей армянского происхождения в соответствии с Конституцией Азербайджана. В публикации подчеркивается, что президент Азербайджана гарантировал обеспечение прав армян, проживающих в Карабахе.

На информационных порталах Independentarabia, Al Nashra, на телеканалах Al Jazeera, SkyNewsArabia вышли материалы и репортажи, посвященные полному восстановлению Азербайджаном своего суверенитета в Карабахе и переговорам между представителями государственных структур Азербайджана и армянскими жителями Карабаха.