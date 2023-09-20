«Вето в руках агрессора». Зеленский выступил в СБ ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций во время своего визита в Соединенные Штаты Америки. РБК-Украина собрало главные заявления с выступления главы украинского государства.

Президент Зеленский подчеркнул, что помогать Украине в обороне от российского вторжения равноценно помощи в защите Устава ООН.

«Резолюции Генеральной ассамблеи подтверждают факт, что единственный источник этой войны – Россия. Впрочем, это ничего не изменило для России в ООН. Но именно подобные ситуации изменили все для ООН. Должны признать – Организация в тупике в вопросе агрессий», – добавил он.

«Все в мире видят, что делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совбезе, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия», – отметил Зеленский.

По его словам, все действия ООН, которые могли бы остановить агрессию, разбиваются о российские привилегии.

«Вето в руках агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик», – уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что многочисленные разговоры и проекты насчет реформирования ООН должны быть реализованы.

«И речь должна идти не только о представительстве – здесь, в Совбезе. Применение права вето – вот что требует реформы и это может стать ключевой реформой, которая возвратит силу Устава ООН», – добавил Зеленский.

По словам Зеленского, для того, чтобы восстановить архитектуру безопасности, необходимы:

Полный вывод всех российских войск и военных формирований со всей суверенной территории Украины в границах по состоянию на 1991 год.

Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной – в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Собственно, только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат честное, надежное и полное прекращение боевых действий», – добавил президент.

«Каждое государство может проявить свое лидерство в рамках того или иного или нескольких или всех пунктов формулы мира. Формируем группы согласно пунктам формулы мира, в которых работают советники лидеров государств по национальной безопасности и дипломатические представители», – заявил Зеленский.

Как добавил глава государства, в группах определяется перечень решений и нормотворческих предложений, которые должны быть имплементированы.