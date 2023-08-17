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Оштрафованы владельцы центров отдыха, портившие экологию

Оштрафованы владельцы центров отдыха, портившие экологию

Установлено, что центр отдыха Nazlı bulaq в Товузском районе и центр отдыха Göygöl в Гёйгёльском районе сбрасывают в окружающую среду отходы и сточные воды, а отходы магазина Ucuzluq в городе Агджебеди сжигаются.

Как сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов, по фактам в отношении арендатора центра отдыха Nazlı bulaq Акифа Магеррамова и владельца центра отдыха Göygöl Мамеда Сулейманова, представителя магазина Ucuzluq Тебриза Исмайлова составлены акты и протоколы, приняты законные меры.

Владельцам всех трех объектов даны принудительные поручения для предотвращения подобных случаев в будущем.

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