Полный текст речи Ильхама Алиева на совещании по итогам 6 месяцев 2023 года

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11 июля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам 6 месяцев 2023 года, сообщает «Азертадж».

Глава государства выступил на совещании.

– Для выполнения задач, поставленных мной в начале года, сделано много шагов. Шесть месяцев года остались позади. Сейчас можно говорить о некоторых итогах. Хотя я уверен, что до конца года будет обеспечено успешное развитие нашей страны.

В течение шести месяцев текущего года основным направлением нашей деятельности было обеспечение устойчивого развития страны – развитие ненефтяного сектора, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, продолжение реформ в экономической и социальной сферах. Могу сказать, что, в целом, за последние полгода наша экономика развивалась, хотя абсолютные показатели не так уж велики. Однако наш ненефтяной сектор, в частности, промышленная часть ненефтяного сектора достаточно выросли. Рост ненефтяной промышленности Азербайджана составил 6,5 процента, а ненефтяной сектор в целом вырос более чем на 3 процента.

Наряду с этим, значительно улучшилось наше финансовое положение. Тому есть много причин. Во-первых, укрепление дисциплины в финансовом секторе, продолжение реформ в налоговых и таможенных органах, обеспечение прозрачности – все эти факторы позволили нам уже в середине года пересмотреть бюджет и внести уточнения. Это очень радует, так как объем собранных средств намного превосходит прогнозы. Наш государственный бюджет на этот год уже достиг рекордного уровня, превысив 33 млрд манатов. Однако получение дополнительных доходов в первом полугодии позволило нам внести дополнения в бюджет для решения остро необходимых вопросов, что мы и сделали. Сегодня объем нашего бюджета составляет более 36 млрд манатов, и, конечно же, это позволяет нам реализовывать основные инвестиционные проекты страны. Прежде всего, хочу еще раз сказать, мы должны придать новый импульс крупномасштабным работам по строительству на освобожденных территориях и наращивать нашу военную мощь.

При уточнении основные два направления также были очень четко определены. Всего было добавлено более 3 млрд манатов, из которых 1,8 млрд манатов были направлены на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а 1,1 млрд манатов – на укрепление нашего военного потенциала. То есть абсолютное большинство этой выделенной суммы идет на реализацию этих двух направлений, что естественно. Потому что это две основные задачи, стоящие сегодня перед нашей страной.

Мы также построили нашу работу по управлению внешним государственным долгом на основе поручений, данных мною несколько лет назад. Несколько лет назад я сказал, что мы должны поставить цель, – и мы поставили ее, – чтобы объем нашего внешнего государственного долга был ниже 10 процентов от валового внутреннего продукта. Мы уже достигли этой цели. В абсолютных цифрах наш долг составляет всего 6,7 миллиарда долларов, это примерно 10 процентов нашего валового внутреннего продукта. Конечно, окончательные показатели нашего валового внутреннего продукта будут подсчитаны в конце года. Но уже сейчас можно дать прогноз. В первые шесть месяцев валовой внутренний продукт составил более 60 миллиардов манатов.

Один из позитивных моментов – это следует особо отметить, так как во многих странах, даже в большинстве стран мы видим совершенно иную картину, – у нас же внешнеторговый баланс положителен, то есть его профицит находится на очень высоком уровне. Подавляющее большинство стран больше импортирует, чем экспортирует. У нас же все обстоит совершенно иначе, наш профицит в первые 6 месяцев года составил где-то около 10 миллиардов долларов. Если эти темпы будут сохранены, то представьте себе, каких показателей мы добьемся к концу года, и, естественно, это окажет непосредственное влияние на обеспечение макроэкономической стабильности.

Макроэкономическая стабильность обеспечивается на протяжении многих лет. Курс маната стабилен уже шесть лет и это одно из редких явлений в мировой практике, особенно, в нынешних условиях. То есть это – проявление продуманной политики, в центре которой, естественно, находятся граждане Азербайджана. Потому что макроэкономическая стабильность, естественно, влияет на экономику страны, но в первую очередь она оказывает самое серьезное влияние на уровень жизни людей. У нас же как минимальная заработная плата, так и минимальная пенсия регулярно повышаются. Параллельно с этим стабилен манат.

Конечно же, инфляция, выраженная двузначным числом, должна заставить нас задуматься. Надеюсь, что до конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры. Здесь наряду с естественными причинами, имеются и субъективные причины. Они должны быть более серьезно изучены и необходимо внести предложения относительно шагов, которые нужно предпринять до конца года, потому что на фоне общего экономического потенциала Азербайджана и результатов, достигнутых в экономической сфере, инфляция на уровне 12 процентов, конечно же, нежелательна.

Как я уже отметил, основными двумя направлениями нашей деятельности после уточнения бюджета были восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также наращивание нашей военной мощи. По первому направлению могу сказать, что все идет быстрее, чем предусматривалось нашими планами. Мы мобилизовали все наши силы. Уже в этом году мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Талыш и город Лачин, а до конца года бывшие вынужденные переселенцы вернутся в села Забух и Сус Лачинского района. Программа по возвращению осуществляется последовательно. Таким образом, к концу года наши граждане полностью заселят свои исконные земли, а именно пять наших населенных пунктов – один город и четыре села. Всего в рамках первого этапа программы «Великое возвращение» планируется реконструировать 100 населенных пунктов. Я лично участвовал в церемонии закладки фундамента 30 таких населенных пунктов — 8 городов и 22 поселков и сел. Подготовлены и утверждены генеральные планы, во многих местах очень активно ведутся строительные работы. Конечно, это в первую очередь инфраструктурные проекты, потому что мы не можем вернуть граждан, не реализовав эти проекты. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов. На примере города Лачин могу сказать, что большая часть города полностью восстановлена всего за восемь месяцев и для более чем 700 семей здесь готовятся как индивидуальные, так и многоквартирные дома. Будут предприняты и дополнительные шаги, связанные с планом будущего развития города Лачин.

Конечно, мы всегда должны держать в центре внимания работы, которые предстоит проделать в этой области. Могу сказать, что это самый важный вопрос в моей повседневной деятельности, и мы постоянно держим под контролем всю работу. Члены правительства и другие должностные лица регулярно командируются в освобожденные регионы. Мы все делаем в плановом порядке, там применяются и должны применяться самые высокие стандарты. В целом, согласно предусмотренной инвестиционной программе до конца этого года мы обеспечим расходование на Карабах и Восточный Зангезур средств в размере около 12 млрд манатов. Должен также отметить, что реализация всех работ ведется за счет Азербайджана. За исключением двух школ, все остальные инфраструктурные и строительные работы осуществляются за счет бюджета Азербайджана и азербайджанскими государственными компаниями. Одновременно Фонд Гейдара Алиева заново строит или же капитально восстанавливает более десяти мечетей.

При подготовке инвестиционной программы на следующий год, – мы в ближайшем будущем начнем обсуждать и бюджет на следующий год, – мы, конечно же, рассмотрим инвестиционные расходы Карабаха и Восточного Зангезура, и надо сделать так, чтобы не терять время из-за нехватки финансов. Еще раз хочу сказать, что наши финансовые возможности расширяются. Но это не означает, что у нас нет проблем в этой области. Перед страной стоят многочисленные задачи. Инфраструктурные проекты реализуются не только в Карабахе, Восточном Зангезуре, но и по всей стране. Привлекаются, мобилизуются очень крупные финансовые ресурсы на промышленное развитие и другие вопросы. Конечно, мы должны очень экономно подходить ко всем выделенным средствам, необходимо полностью обеспечить прозрачность – как в сборе, так и расходовании бюджетных доходов.

Как я уже отметил, второе основное направление при внесении дополнений в бюджет связано с наращиванием нашей военной мощи. И это естественно. Международное положение известно. Сегодня наглядно проявляется то, о чем я говорил на протяжении многих лет. Международное право в различных уголках мира не работает. Рассчитывать на международное право, решения, резолюции международных организаций не приходится. Мы всегда выступали за право, в том числе международное право. Мы всегда выступали за справедливость. Мы и сегодня выступаем за справедливость и международное право и поддерживаем эту позицию в международной плоскости – и как страна, и как председатель Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран. И последнее заседание на уровне министров еще раз подтвердило это.

Однако мы видим, что правила в мире полностью нарушены, правила поведения, международное право не соблюдаются. Мы видим это, можно сказать, каждый день. Каждый день. Крупные государства, взявшие на себя роль гаранта международного права, сами первыми нарушают данное право, а затем обосновывают это. Говоря о странах, я имею в виду все крупные страны. Как говорится, каждая из них по-своему нарушает либо конвенции, либо нормы международного права, либо устоявшиеся международные правила поведения, и совершенно этого не скрывает. Поэтому, конечно же, мы должны быть сильнее, прежде всего, чтобы защитить себя, защитить свою независимость, защитить свой выбор, защитить свой образ жизни, защитить свою территориальную целостность. После окончания Второй Карабахской войны мы постоянно предпринимали очень серьезные шаги в этом направлении. Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз — сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают гораздо большим военным потенциалом. Мы станем сильнее как в плане боеспособности, так и в плане оснащения оружием и техникой, потому что этот процесс идет постоянно и он не должен прекращаться. Как я уже говорил, мы будем выделять столько средств, сколько необходимо по двум направлениям – усиление военного потенциала и восстановление освобожденных земель.

Благодаря этой политике мы наращиваем мощь нашей страны, поскольку в современном мире на первый план выходит фактор силы; с силой считаются, сила сдерживает. За последние два с половиной года мы несколько раз показывали это в нескольких местах. Никто не может повлиять на нашу волю. Наоборот, мы смогли защитить свое достоинство и смогли защитить свои интересы, сломав все направленные на нас стрелы. Лишних слов не надо, все и так очевидно. Как говорится, я не хочу углубляться в детали, но все уже видят и должны видеть и знать, что никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов. Я думаю, что таких попыток больше не будет.

Работы по модернизации Вооруженных сил, углублению реформ в этой области, созданию и совершенствованию новых вооруженных формирований, в том числе закупке самого современного вооружения и техники в последующие годы идут согласно планам. Реформы, проводимые в Вооруженных силах Азербайджана после Второй Карабахской войны, еще не завершены, в том числе структурные реформы. Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий, конечно, с учетом масштабов Азербайджана. С точки зрения структурных реформ, управления и самообороны мы создаем такую силу, которая позволит нам чувствовать себя абсолютно уверенно в географии, где мы расположены. И сегодня это так, но должно быть сделано еще больше. Хочу сказать еще раз – это такая сфера, где нужно меньше говорить и больше делать. Именно поэтому я не хочу говорить больше. В любом случае, азербайджанский народ может быть уверен, что наша безопасность в надежных руках. Азербайджанский народ и впредь может и должен жить спокойно.

Одной из стоящих перед нами задач, конечно же, являются наши отношения с Арменией. Здесь, то есть в этой сфере, результат зависит не только от нас. Хотя наша политика побуждает и армянскую сторону предпринять важные шаги. Однако, конечно, это – взаимная деятельность.

Наша позиция по мирным переговорам, ясна, логична, опирается на международное право. Считаю, что на этих принципах, на основе норм и принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть. Последние раунды переговоров и предстоящие через несколько дней контакты на высшем уровне преследуют цель еще более приблизиться к мирному соглашению. Мы желаем этого, мы выдвинули эту инициативу. Однако, еще раз говорю, не все зависит от нас, противоположная сторона тоже должна быть готова к этому и должна перенести излагаемые на словах принципы и на бумагу.

Один из последних положительных моментов заключается в том, что в позиции армянской стороны есть движение к позитиву. Если в октябре прошлого года она признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села. Это следует расценивать как позитивный факт. Сейчас настало время, чтобы эти же слова были закреплены и на бумаге, чтобы были поставлены подписи и налажены отношения. Во всяком случае, мы продолжим наши усилия в этом направлении.

Что касается наших задач в других сферах, могу сказать, что особенно в последнее время возрастает значение транспортного сектора, потому что некоторые ограничительные меры способствуют открытию новых транспортных маршрутов, и благоприятное географическое положение Азербайджана, конечно же, создает для нас дополнительные возможности. Как вам известно, на протяжении многих лет мы проводим последовательную политику, связанную с развитием транспортного сектора, и полностью модернизировали инфраструктуру на своей территории, можно сказать, согласно требованиям прежнего времени. Но сегодня потребности растут, потому что становится больше грузов, а транспортные маршруты, как я уже отметил, ограничиваются. Налицо увеличение грузоперевозок как с севера на юг и в обратном направлении, так и с востока на запад и обратно. Азербайджан и здесь выступает как очень надежный партнер, находится в тесном контакте со своими соседями и оказывает всяческую помощь в решении транспортных проблем своих соседей. Это направление в то же время является одним из наших приоритетов. Я уже несколько раз говорил, хочу сказать еще раз, мы хотим стать не только транзитной страной, через которую переваливается большой объем грузов. Наше желание заключается в том, чтобы на этих транспортных путях были созданы производственные площади, были созданы возможности для бизнеса, вкладывались инвестиции. Мы должны вести свою работу в этом направлении, в том числе в контакте с соседними странами. Правовая база для этого существует, промышленные зоны работают уже много лет. Была официально открыта Алятская свободная экономическая зона и государственные инвестиции уже начали давать результаты. Уже привлечены и частные инвесторы, и мы видим результаты этого.

Одним словом, мы должны в концептуальном порядке провести для себя исследование влияния транспортных коридоров на бизнес и определить для себя цель, чего мы хотим. Дороги, идущие с юга на север и с востока на запад, охватывают практически большинство наших районов. Поэтому по каждому направлению должны быть особые возможности для ведения бизнеса, с учетом специфики, климатических условий и специализации. Поэтому члены правительства должны подготовить свои предложения по этому вопросу. У нас есть общая концепция развития бизнеса, различные инструменты, в том числе льготные кредиты и другие инструменты. То есть, думаю, будет лучше, если мы проанализируем это также сквозь призму транспортных маршрутов.

Должен также сказать, что недавно нам удалось вывести наши транспортные возможности за пределы наших границ, в первую очередь, в Черном море. Были приобретены три больших танкера вместимостью 115 тыс. тонн каждый. Такое происходит впервые в истории Азербайджана, и этот вопрос был решен по моему указанию. Танкерам дали названия «Шуша», «Карабах» и «Зангезур».

Перевозка азербайджанских товаров азербайджанской компанией принесет нам дополнительный доход. Мы уже присутствуем в Черном море. Мы и раньше там присутствовали. У нас были корабли малой вместимости. Но сегодня в Черном море работает уже 3 из наших крупнейших танкеров типа Афрамакс. При необходимости мы можем увеличить их количество.

Нам также необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии, потому что поступают заказы из соседних стран. Наш судостроительный завод был рассчитан на наши текущие возможности перевозки. Мы также учитываем вывод из эксплуатации судов, ходивших на протяжении многих лет, потому что они выходят из строя и должны быть обновлены. Но сегодня наблюдается еще больший спрос. Как у нас, так и у соседних стран. Таким образом, не исключено, что когда-то мы сможем начать и расширение производственных участков судостроительного завода. То есть держите это в поле зрения. Во всяком случае, поступающие из-за рубежа заказы – мы уже приступили к предварительным переговорам – очень позитивный факт, который еще раз свидетельствует о том, что мы все делаем своевременно.

Если бы сегодня у нас не было судостроительного завода, то где бы мы брали танкеры, суда? Риторический вопрос. Там, где мы брали прежде, сегодня никто не может брать. Так что это был своевременно предпринятый стратегический шаг. Также и расширение возможностей Алятского международного торгового порта. Это указание дал я. Нам необходимо сделать и это. Потому что наша перевалочная способность рассчитана на 15 миллионов тонн. Для прежнего периода этого было достаточно. Через год-два этого может не хватать, так как – я опять же не хочу что-то говорить заранее – однако переговоры, проводимые с соседними и партнерскими странами, свидетельствуют о том, что через Азербайджан можно будет перевозить в несколько раз больше грузов.

Хотелось бы коснуться еще одного вопроса. Это вопрос, связанный с экологическим балансом. Карабах и Восточный Зангезур были очень близки к тому, чтобы стать зоной экологической катастрофы, потому что Армения нанесла большой урон нашей природе как в результате деятельности действующих там предприятий, так и в результате безжалостной эксплуатации наших природных богатств на оккупированных в то время землях – в Карабахе и Восточном Зангезуре. Достаточно сказать, что армяне уничтожили, разграбили, вывезли, продали, или сделали паркет и продали более 60 тыс. га лесного фонда. В нашем распоряжении имеются все соответствующие спутниковые снимки. Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы. И здесь позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо, которую каждый может открыть и посмотреть в Интернете. Там указано, что создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником загрязнения трансграничных рек и экологической опасности, обязательно должны быть согласованы с соседними странами, и мы требуем этого от Армении. Сегодня азербайджанская общественность, неправительственные организации уже обратились по этому вопросу к официальным органам Армении. К этому обращению также присоединились международные эксперты и представители неправительственных организаций, действующих в сфере экологии. Поэтому я считаю, что правительство Азербайджана также не должно оставаться здесь в стороне. Очень хорошо, что наше гражданское общество предпринимает этот шаг. Но надо посмотреть в какие организации следует обращаться по официальной, государственной линии, чтобы Армения отказалась от этой опасной практики. Если они хотят создать какое-то предприятие, то мы, конечно, не можем иметь к этому никакого отношения, это их внутреннее дело. Но если это предприятие находится в 500 метрах от нашей границы и там будут использоваться опасные вещества, которые потом будут сбрасываться в реки Араз и Охчу, то это уже становится нашим вопросом. Как мы можем позволить такое? Конечно, мы должны обязательно держать эти вопросы в центре внимания в рамках законов, международных конвенций и дипломатии. Поэтому поручаю вам выяснить правовые пути принуждения Армении к отказу от этой опасной практики.

В связи с этим могу сказать, что недавно по моему поручению была принята государственная программа будущего развития Нахчыванской Автономной Республики. Программа опубликована в печати, любой может ее прочитать. Благодаря этой программе можно будет обеспечить успешное социально-экономическое развитие Нахчывана в короткие сроки. И я уверен, что она будет реализована в полном объеме, так как эта программа основывается на наших собственных ресурсах. В том числе почему я сегодня говорю об этом, я поставил там вопрос превращения Нахчывана в зону «зеленой» энергии, как Карабаха и Восточного Зангезура. Значительная часть электроэнергии в Нахчыванской Автономной Республике вырабатывается сегодня гидроэлектростанциями. Там предусмотрены также строительство солнечных и ветряных электростанций. Возможно, 1000-мегаватных, возможно, 1500-мегаватных, мы и обеспечим «зеленой» энергией все потребности автономной республики, и будем экспортировать «зеленую» энергию в соседние страны.

Отмечая все это, мы видим, что значительная часть нашей страны уже официально объявлена зоной «зеленой» энергии. На фоне этого случившееся в Гядабейском районе совершенно неприемлемо. Считаю, что Министерство экологии и природных ресурсов допустило, по меньшей мере, халатность, проявило бесконтрольность, выступило в роли пассивного наблюдателя, в результате чего иностранный инвестор отравил нашу природу. Люди по праву подняли голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голос? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней, куда смотрело Министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо. Правда, часть граждан, поддавшись подстрекательствам провокаторов, совершила безнравственные, противозаконные действия, что является невыносимым и неприемлемым. Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, что за рубежом. Пусть никто, как говорится, не думает, что мы забыли об этом. Хаос, произвол, действия провокационного характера в Азербайджане закончились в 1993 году. Если кто-то забыл об этом, мы можем напомнить. Поэтому и граждане должны проявить культуру, как говорится, благовоспитанность, подчиниться закону, не забрасывать полицию камнями. Забрасывание полиции камнями никому не делает чести. Это раз. Во-вторых, это преступление. Если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что любой может бросать в нее камни. Это совершенно неприемлемо. Я всем говорю, мы не собираемся потакать кому-то. Если понадобится, мы накажем кого следует так, что он пожалеет о содеянном.

Но в то же время у этого инцидента была и естественная причина. Дело в том, что иностранная компания пришла сюда зарабатывать деньги. Мы не возражаем — компания вложила инвестиции и создала рабочие места. Ясно, что они приходят сюда не благотворительностью заниматься, а заработать деньги. Но это не значит, что должна уничтожаться наша природа. Это не означает, что у людей должны быть захвачены пастбища и поля. Это не значит, что должно быть создано второе озеро с отходами без соответствующего на то разрешения. Кто им разрешил? Видимо, они либо сговорились с Министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самостоятельно. Поэтому это дело требует тщательного расследования. Прокуратуре и другим соответствующим ведомствам даны все необходимые поручения. Узнав об этом, я позвонил премьер-министру и поручил ему обязательно создать комиссию и отправить их на место происшествия. Хорошо, это должен был сказать я?! А министр экологии не знал, что должен сам туда поехать?! Я сказал, поезжайте туда, поговорите на месте с людьми, возьмите пробы воздуха и земли, привлеките международных экспертов. Поскольку министерство само стало причиной этого инцидента, возможно оно постарается замять это дело. Поэтому пусть эксперты дадут оценки: в какой степени эксплуатация данных месторождений вредит здоровью людей, природе или не вредит? Ответа на сегодняшний день нет. Да, проведено совещание в Кабинете Министров, там было сделано заявление. Прочитавший это заявление не поймет ничего из того, о чем там говорится, какова была цель этого заявления? Завуалировать дело или же уделить внимание данному вопросу какими-то общими словами. Я дал конкретное поручение, конкретное. Где результаты экспертизы? Сколько времени прошло? Прошло около месяца. Никто не докладывает мне. Ни Кабинет Министров, ни Министерство экологии и природных ресурсов. Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю. Хочу еще раз сказать, что те, кто закидал полицию камнями, должны постыдиться перед своей семьей, перед детьми, перед членами семьи, перед общественностью. Потому что общественность видела эту безобразную картину. Поэтому я поручаю, даю неделю. Как мне, так и общественности должна быть представлена информация и вопрос должен быть расследован. Почему Министерство экологии и природных ресурсов не уделило внимания данному вопросу, осталось безучастным, и лишь после моего поручения поехали, приехали, а о результатах ничего не сообщается.

Работающие здесь иностранные и местные компании должны уважать законы Азербайджана. В противном случае их деятельность здесь будет невозможна. Даже если иностранный инвестор на протяжении многих лет эксплуатирует золотоносные рудники Гедабея на основании договора о долевом распределении, он должен соблюдать все необходимые условия – законы Азербайджана, экологический баланс. Должен также отметить, что наша государственная компания AzerGold также занимается эксплуатацией месторождений золота. Но, по предоставленной мне информации, в этой области соблюдаются все экологические нормы. В том числе были установлены контакты с местными общинами, проводятся различные гуманитарные акции, люди в массовом порядке привлечены к работе. Вот, пожалуйста, какой подход демонстрирует азербайджанская компания, а какой — иностранная. Это недопустимо. Следует пригласить представителей иностранной компании. Если они не были приглашены до сих пор, то должны дать соответствующее объяснение Кабинету Министров. И в течение недели необходимо проинформировать меня и общественность. При наличии там хотя бы малейшей опасности для природы и здоровья людей эта деятельность должна быть прекращена. Вот и все!

Сегодня в мире компании, наносящие вред экологии, банкротятся. Разве они могли бы сделать такое у себя в стране — создать озеро, а потом выбрасывать в него всякие отходы и яд?! Там бы их повесили за ноги. Запихнули бы за решетку, где им пришлось бы провести остаток своей жизни. А здесь, они считают, могут делать все, что пожелают. Потому что увидел кого-то, с кем-то поздоровался, кому-то что-то преподнес. Иного объяснения этому быть не может. Невыносимый факт, и действия тамошних провокаторов, и деятельность иностранной компании, и работа нашего министерства. Единственно, кто достойно вел себя здесь, была азербайджанская полиция. Об этом должен знать каждый. Некоторым это не нравится. Раскройте глаза и посмотрите, сколько человек ежегодно убивает американская полиция? Тысячу. Сколько человек и за что убивает французская полиция? Недавно весь мир увидел деяния французской полиции. Я не оправдываю их. Это невыносимо. К сожалению, абсолютное большинство тех полицейских, убивающих людей, уходят от ответственности. Спустя некоторое время они либо вообще освобождаются в суде, либо оказываются условно осужденными. Наша полиция днем и ночью охраняет общественный порядок, и в стужу, и в зной, в горах. В наших Внутренних войсках были шехиды во время войны в Карабахе. И теперь кто-то приходит и смеет запятнать полицию. Я не позволю этого и пусть каждый знает об этом – провокаторы, те, кто поддался этим провокациям, и вся общественность.

Должен отметить еще один вопрос. Это связано со значением первого газа, добытого на днях на газоконденсатном месторождении «Абшерон». Это действительно очень важное событие, так как до сегодняшнего дня нашим основным экспортным газовым ресурсом было газоконденсатное месторождение «Шахдениз». Сегодня у нас есть уже два крупных газоконденсатных месторождения. У нас были большие надежды, связанные с газовым месторождением «Абшерон». Мы знали, что газоконденсатное месторождение «Абшерон» содержит крупные запасы. Несколько дней назад мне сообщили о добыче первого газа, показатели дебетов тоже очень хорошие. Из одной скважины добывается даже больше газа и конденсата, чем с «Шахдениз». Конечно, по своим запасам «Абшерон» уступает газовому месторождению «Шахдениз». По первоначальным оценкам, этот объем составляет примерно 300 млрд кубометров. Но я уверен, что он будет больше. Конечно, не правильно будет говорить об этом сейчас. Так что, это обеспечит высокий уровень нашей энергетической безопасности, а объем экспортного газа будет увеличиваться из года в год не только за счет месторождения «Шахдениз», но и за счет «Абшерона».

Уже ведутся работы по первой фазе «Абшерона». Вероятно, SOCAR вскоре должен начать более активные переговоры со своими зарубежными партнерами относительно второй фазы разработки этого месторождения. Еще раз говорю, мы ожидали проведения разведывательных работ, но таких прекрасных результатов, честно говоря, не ждали. Это была очень хорошая новость и очень хороший, весомый ответ некоторым «экспертам», пытающимся бросить тень на энергетический потенциал Азербайджана. Поэтому отныне наши планы по экспорту газа будут реализовываться ускоренными темпами и в большем объеме.